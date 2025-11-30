Das liebt Paulina Ljubas am meisten an ihrem Tommy Pedroni

Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sind seit mittlerweile über zwei Jahren ein Paar. Auf Instagram erlaubte die Influencerin kürzlich einen privaten Einblick in ihre Beziehung. Während einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, was sie am meisten an ihrem Partner liebe. Paulinas Antwort fiel ausführlich und sehr emotional aus: "Ich kann mich wirklich immer auf ihn verlassen. Ich muss zu keinem einzigen Zeitpunkt Angst haben, dass er mich im Stich lassen würde." Damit berührte sie ihre Follower und ließ durchblicken, wie tief das Vertrauen zwischen ihr und Tommy ist.

Paulina fügte hinzu, dass die beiden zusammen bereits viele schwierige Situationen durchgestanden hätten, die nie an die Öffentlichkeit gelangt seien. Die Schilderung dieser Herausforderungen verriet sie zwar nicht, machte aber klar, dass diese Erlebnisse die Bindung zu ihrem Partner geprägt haben: "Wir haben schon so viele wirklich schlimme und dramatische Situationen durchgestanden, die sich andere Leute nicht mal im Ansatz vorstellen können." Dabei hob sie hervor, wie besonders sie es finde, dass Tommy und sie in dieser schnelllebigen Zeit als Paar "immer zu 100 Prozent" zusammenhalten.

Paulina und Tommy sind nicht nur Partner, sondern anscheinend auch ein unschlagbares Team. Die Liebe zwischen den beiden scheint von bedingungslosem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung geprägt zu sein – Eigenschaften, die Paulina besonders an Tommy zu schätzen weiß. Die Reality-TV-Darstellerin zeigt sich immer wieder nahbar auf Social Media und gibt ihren Fans mit solchen Statements Einblicke in ihr sonst eher privates Liebesglück. Während Tommy selbst in der Öffentlichkeit etwas leiser auftritt, scheint er für Paulina ein verlässlicher Rückhalt in allen Lebenslagen zu sein.

IMAGO / BOBO Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni , 2025.

