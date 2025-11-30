Das verriet Florian Silbereisen dem Grafen beim Adventsfest

Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" lockte am vergangenen Samstagabend Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und verwandelte Suhl in ein Weihnachtsparadies. Moderator Florian Silbereisen (44) führte wie gewohnt durch die festliche Show, in der zahlreiche Musikstars für besinnliche Stimmung sorgten. Besonders emotional wurde es beim Auftritt des Grafen von Unheilig, der in diesem Jahr nach einer neunjährigen Auszeit zurück auf die Bühne kehrte. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate war der Sänger in einer von Florian moderierten Sendung zu Gast und ließ es sich laut Bild nicht nehmen, vor der Show den Moderator in seiner Garderobe zu besuchen.

Zwischen den beiden Musikgrößen ist in der kurzen Zeit eine echte Freundschaft entstanden, wie sie in Interviews verrieten. "Ich war tatsächlich schon ein Fan, bevor der Graf sein Comeback gemacht hat. Sein Album ‚Große Freiheit‘ habe ich mir damals gekauft", erzählte Florian gegenüber Bild. Der Graf nahm die Aussage mit einem Augenzwinkern auf: "Ach, du warst das? Das hat sicher geholfen!" Der Sänger gab zudem preis, wie emotional ihn sein erster Auftritt bei der "Goldenen Henne" nach der Pause gemacht hatte. "Florian hat mich damals aufgefangen. Ohne ihn hätte ich gar nicht weitersprechen können", erinnerte er sich. Ein weiteres Highlight der Gespräche war Florians Geständnis zu einem modischen Experiment: "Ich habe es früher auch mal mit einem Gehrock versucht, aber das sah bei mir einfach nicht so elegant aus."

Neben dem Grafen nahmen viele andere prominente Gäste am Adventsfest teil und genossen die festliche Atmosphäre auf und abseits der Bühne. Schauspielerin Simone Thomalla (60) zeigte ihre facettenreiche Seite, Vanessa Mai (33) verbreitete musikalisch Weihnachtszauber, und auch DJ Ötzi (54) gehörte zu den Künstlern, die den Abend unvergesslich machten. Florian, der seit Jahren für seine charmante Art bei der Moderation geschätzt wird, brachte mit seiner sichtbaren Begeisterung für die Gestaltung des Programms nicht nur die Gäste, sondern auch die Zuschauer perfekt in Festtagsstimmung.

Collage: Instagram / floriansilbereisen.official, Getty Images Collage: Florian Silbereisen und Der Graf von Unheilig

Instagram / unheilig_official Der Graf, Mitglied von Unheilig

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Moderator