Medikamente waren Ursache für Thomas Gottschalks Verwirrung

Thomas Gottschalk (75) hat öffentlich gemacht, dass starke Schmerzmittel nach zwei Eingriffen im Zuge seiner Krebserkrankung zu seinem verwirrten Auftritt bei den Bambis geführt haben. Der Moderator trat bei der Gala in München auf, an seiner Seite im Saal saß Ehefrau Karina. Während des Abends wirkte Thomas ungewohnt orientierungslos und kämpfte um Worte – nun erklärt er, dass Opiate die Ursache waren. "Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht. Inzwischen weiß ich, das sind die Schmerzmittel", verrät er im Gespräch mit Bild. Das Paar will damit Klarheit schaffen, nachdem der Abend für Rätselraten gesorgt hatte.

Karina schildert, dass Thomas die Medikamente weiternehmen muss und ihre Nebenwirkungen erst im Rampenlicht voll spürbar wurden. "Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit. Zu Hause ist er wie immer. Witzig, frech, gut gelaunt. Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkungen diese Medikamente haben", gestand sie dem Blatt und berichtete von dem Abend, an dem sie mit Tränen im Publikum saß, während getuschelt und geurteilt wurde. Auch bei der Romy-Gala trat der Entertainer auf, obwohl er überlegte, die Tabletten wegzulassen – seine Ärzte rieten ihm jedoch davon ab. Im Nachgang zieht Thomas nun Konsequenzen: Er wolle derzeit keine Bühnenauftritte mehr absolvieren: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden." Der Moderator betont, er habe seine Verpflichtungen respektiert, wolle nun aber seine Gesundheit priorisieren.

Schon kurz nach dem Auftritt hatte Thomas für reichlich Diskussionen gesorgt. Das Publikum reagierte verstört, als der Moderator bei der Ehrung von Cher (79) mehrfach ins Stocken geriet und sogar direkt vor der Popikone stand, sodass sie für die Kameras verdeckt wurde. "Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher", verkündete er auf der Bühne – und löste damit Kopfschütteln und vereinzelt sogar Buhrufe im Saal aus. Besonders die Bemerkung, Cher sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe", stieß bei vielen auf Unverständnis.

Anzeige Anzeige

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München

Anzeige Anzeige