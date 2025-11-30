Karina ist an Thomas Gottschalks Diagnose "fast zerbrochen"

Thomas Gottschalk (75) hat kürzlich bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina Mroß sprach der Moderator offen über die Herausforderungen, die diese Diagnose mit sich bringt. Besonders seine Frau ließ erkennen, wie sehr sie der Zustand ihres Mannes belastet. "Ich bin an Thomas' Diagnose fast zerbrochen", sagte Karina der Bild. Doch trotz der Schwere der Situation bleibt Thomas optimistisch und gibt seiner Frau Hoffnung: "Das schaffen wir schon." Diese Haltung habe Karina schließlich ebenfalls in einen positiveren Gemütszustand versetzt.

Für den Moderator und seine Frau bedeutet diese Lebensphase eine deutliche Umstellung. Der Alltag wird nun von Arztbesuchen und Behandlungen bestimmt, die oft viel Geduld erfordern. Dennoch scheint der Zusammenhalt des Paares stärker denn je: Beide betonen, wie wichtig es sei, sich als Team dieser schwierigen Situation zu stellen. Thomas, der über Jahrzehnte hinweg als Entertainer die Massen begeisterte, zeigt auch in seiner persönlichen Krise Haltung und Zuversicht.

Thomas, der sich mit Sendungen wie Wetten, dass..? in die Herzen eines Millionenpublikums moderierte, hat auch in seinem Privatleben immer viel Wert auf Familie gelegt. Seine beiden erwachsenen Kinder stammen aus seiner ersten Ehe mit Thea Gottschalk, während Karina seit mehreren Jahren an seiner Seite ist. In der Öffentlichkeit thematisiert er selten private Themen, umso überraschender war es, dass er sich nun entschlossen hat, diese schwere Zeit mit seinen Fans zu teilen. Karinas Anteilnahme und Unterstützung scheinen dabei ein Schlüssel zu seiner positiven Einstellung zu sein.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Mai 2024