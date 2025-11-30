Frédéric von Anhalts Kinderwunsch: "Es ist schwer für mich"

Frédéric von Anhalt (82) sprach in einem Interview mit Promiflash offen über seinen aktuellen Kinderwunsch und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Reality-TV-Star sucht weiterhin nach einer passenden Partnerin, die diesen Traum mit ihm verwirklichen könnte. Doch die Suche gestaltet sich alles andere als einfach. "Ja, ja, ich meine, ich mache und suche und so. Aber es ist schwer für mich, jemanden zu finden", erklärte er ehrlich. Dabei sei es vor allem schwierig, jemanden zu finden, der nicht nur an seinem Vermögen interessiert sei. "Ich werde sehr viel angesprochen, aber ich weiß, dass die Leute hinterm Geld her sind. Es ist schwer. Es ist schwer, jemand Ehrliches zu finden", fügte Frédéric hinzu.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Prinz von Anhalt seinen Wunsch nach einem leiblichen Nachkommen öffentlich gemacht. Trotz seines fortgeschrittenen Alters sei er nach eigenen Angaben körperlich und mental bereit, diesen Schritt zu gehen. Allerdings betonte er damals auch, dass er keine künstliche Befruchtung anstrebe, sondern auf natürliche Weise ein Kind zeugen möchte. Seine Suche nach einer geeigneten Partnerin hatte sich schon damals als schwieriger Prozess gezeigt, der nun offenbar noch immer anhält. Frédéric scheint sich jedoch nicht so leicht entmutigen zu lassen.

Abseits seines noch unerfüllten Kinderwunsches ist der Adoptivvater von acht erwachsenen Söhnen für seinen unermüdlichen Lebenswillen bekannt. Der in Deutschland geborene Unternehmer erhielt seinen Titel durch Adoption und baute sich eine schillernde Karriere in den Vereinigten Staaten auf. Trotz seiner 82 Jahre überrascht Frédéric die Öffentlichkeit immer wieder mit neuen Plänen, Projekten und nicht zuletzt mit seiner energiegeladenen Art. Seine Offenheit in Bezug auf das Thema Kinderwunsch zeigt, dass der Reality-TV-Star nicht nur nach Aufmerksamkeit, sondern auch nach tieferem persönlichen Glück sucht.

Getty Images Frédéric von Anhalt im Januar 2017

Getty Images Frédéric von Anhalt, 2014

Getty Images Frédéric von Anhalt, Oktoberfest 2024