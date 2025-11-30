Max Verstappen macht sein Karriereende vom Spaß abhängig

Max Verstappen (28) hat offenbar begonnen, über den Zeitpunkt seines Abschieds aus der Formel-1 nachzudenken. Der immer noch amtierende Weltmeister erklärte, dass er seine Zukunft im Rennsport vor allem von einer Regelreform abhängig machen werde, die ab 2026 greift. Eine zentrale Neuerung beinhaltet, dass künftig 50 Prozent der Leistung aus Hybridmotoren durch Batterien gewonnen werden sollen. Max, dessen Vertrag mit seinem Team bis Ende 2028 läuft, äußerte gegenüber der englischen Presseagentur PA: "Falls die neuen Regeln keinen Spaß machen, sehe ich mich nicht weitermachen."

Der Niederländer, der bereits zahlreiche Rekorde gebrochen hat, macht aus seiner Haltung kein Geheimnis und betont, dass ihn auch ein besonders prestigeträchtiges Ziel nicht zum Verbleib in der Formel-1 bewegen könnte. Die mögliche Einstellung des Titelrekords, den Lewis Hamilton (40) und Max' Idol Michael Schumacher (56) mit jeweils sieben Weltmeistertiteln halten, sei für ihn nicht ausschlaggebend. "Ich denke nicht darüber nach, sieben Titel zu gewinnen. Das ist nichts, das ich gemacht haben muss, bevor ich diesen Sport verlasse", so Verstappen weiter. Das Hauptaugenmerk des Rennfahrers scheint vielmehr auf der Freude am Wettbewerb und den Bedingungen, unter denen dieser stattfindet, zu liegen.

Max wurde mit seinen jüngsten Leistungen weltweit zu einer dominierenden Figur im Rennsport und genießt dessen Höhen und Tiefen. Abseits des Trubels gilt er als eher zurückhaltend, schätzt aber den Wettbewerbscharakter und technische Innovationen, die er stets als wesentlichen Teil seines Antriebs beschreibt. Seit er 2015 als jüngster Fahrer in die Königsklasse einstieg, hat er sich eine beispiellose Karriere aufgebaut. Dabei ist es ihm immer wieder gelungen, nicht nur mit Talent, sondern auch mit Durchhaltevermögen zu beeindrucken.

Imago Max Verstappen nach dem Qualifying zum Großen Preis von Monaco, Mai 2025

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Profi

Getty Images Max Verstappen, August 2025