Mick Schumacher und seine Laila teilen romantisches Kussfoto

Mick Schumacher (25), Sohn von Motorsport-Legende Michael Schumacher (55), hat mit einem neuen Pärchenfoto auf Instagram für Begeisterung gesorgt. Der Rennfahrer teilte ein inniges Bild mit seiner Freundin, dem Model Laila Hasanovic, das die beiden eng umschlungen beim Küssen am Meer zeigt. Seit über einem Jahr sind Mick und Laila bereits ein Paar und zeigen mit diesem Post einmal mehr, dass sie im Rennen um das süßeste Knutschfoto auf Social Media definitiv die Poleposition innehaben.

In seinem Instagram-Beitrag veröffentlicht Mick mehrere Fotos, die vermutlich im Laufe der vergangenen Wochen entstanden sind. Dazu schreibt er, dass die Herbstpause nun vorbei sei und es wieder losgehe. Neben dem romantischen Kussfoto sind auch Aufnahmen von ihm auf der Rennstrecke, von gruselig beleuchteten Kürbissen und Fotos von einem malerischen Sonnenuntergang. Die Fans reagieren begeistert mit zahlreichen Komplimenten wie: "Ihr seid ein wunderschönes Paar" oder "Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen". Einige fragen sogar: "Seid ihr jetzt verlobt?" und "Wann wird geheiratet?", doch das Paar lässt diese Fragen bisher unbeantwortet.

Mick und Laila machten ihre Beziehung im August 2023 öffentlich. Laila, ein internationales Model mit dänisch-bosnischen Wurzeln, ist für ihre Arbeit in der Modewelt bekannt. Mick entschloss sich hingegen schon vor vielen Jahren, beruflich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und arbeitet hart an seiner Karriere im Motorsport. Trotz ihrer vollen Terminkalender, finden die beiden stets Zeit füreinander und teilen gerne Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher posiert mit seiner Freundin Laila Hasanovic

Anzeige Anzeige

Instagram / lailahasanovic Mick Schumacher mit seiner Freundin Laila

Anzeige Anzeige