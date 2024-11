Mick Schumachers Freundin dementiert Verlobungsgerüchte

Seitdem Rennfahrer Mick Schumacher (25) und Model Laila Hasanovic im Sommer 2023 ihre Beziehung öffentlich machten, hält das junge Paar die Öffentlichkeit in Atem. Besonders viel Aufsehen erregte kürzlich ein zunächst unscheinbar wirkendes Detail: Ein funkelnder Ring, den die Influencerin in einem Instagram-Post an ihrer linken Hand präsentierte. Aufmerksame Fans ließen in der Kommentarspalte nicht lange auf sich warten und spekulierten eifrig über eine mögliche Verlobung. Jetzt sorgte Laila selbst für Klarheit, indem sie ein weiteres Ring-Foto teilte und augenzwinkernd kommentierte: "Nein, es ist kein Verlobungsring, Leute."

Die beiden Mittzwanziger scheinen ihre Liebe trotz des Medienrummels in vollen Zügen zu genießen. Mick hatte schon im Sommer seine Freude über die innige Beziehung zu Laila bekundet und auf Social Media romantische Pärchenfotos geteilt. Unterstützt wird er auch von Freunden, darunter der ehemalige Turner Fabian Hambüchen (37), der die beiden laut Bild schon zu Beginn der Beziehung als "starkes Team" bezeichnete. Trotz aller Aufregung um den vermeintlichen Verlobungsring zeigen sich Mick und seine Laila entspannt – ohne dem Druck zu großen Raum zu geben, den solche Gerüchte oft mit sich bringen.

Während Mick als Sohn der Rennsport-Legende Michael Schumacher (55) in die Fußstapfen seines Vaters tritt und sich seine eigene Karriere auf der Rennstrecke aufbaut, verfolgt Laila erfolgreich ihre Ziele in der Social-Media- und Modewelt. Obwohl ihn seine Rennen oft auf weite Reisen schicken und auch ihre Projekte selten Zeit für Pausen lassen, scheint das Paar einen guten Weg gefunden zu haben, die individuellen Leidenschaften und Lebensstile miteinander zu vereinen.

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic zeigt ihren Schmuck via Instagram im November 2024

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Laila Hasanovic

