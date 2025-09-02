Jannik und Laila Hasanovic heizen erneut Liebesgerüchte an

Seit den French Open kursieren Gerüchte über eine Romanze zwischen dem italienischen Tennisstar Jannik Sinner (24) und dem Model Laila Hasanovic. Die Spekulationen erhielten neuen Auftrieb, als bei den US Open die Kamera auf Janniks Handybildschirm gerichtet war und zufällig ein Foto von Laila zu sehen war. Dieses Detail wurde schnell im Internet verbreitet und hat die TikTok-Fans der beiden in Aufregung versetzt. Obwohl sich die Anzeichen mehren, gibt es bisher kein offizielles Statement von Jannik oder Laila, das ihre Beziehung bestätigen würde.

Laila, die zuvor zwei Jahre mit dem Rennfahrer Mick Schumacher (26) zusammen war, besuchte kürzlich die Internationalen Filmfestspiele in Venedig. Mit ihrem engen, bodenlangen goldenen Kleid eroberte sie die Herzen ihrer Fans. Ihr Interesse für Janniks Matches war zuvor bei den French Open aufgefallen, als sie das Finale zwischen Jannik und Carlos Alcaraz (22) von der Tribüne aus verfolgte. Während ihrer Beziehung mit Mick reiste die Dänin um die Welt und zeigte sich öffentlich in glücklichen Momenten, doch im Frühjahr trennte sich das Paar.

Jannik selbst, der beim Australian Open Finale 2025 über Alexander Zverev (28) triumphierte, hat in der Vergangenheit mit seiner Beziehung zu Tennisstar Anna Kalinskaya für Furore gesorgt. Nach dieser Trennung tauchten Gerüchte über eine Liaison mit dem russischen Model Lara Leito auf. Allerdings betonte Jannik zu diesem Zeitpunkt, dass er sich in keiner ernsthaften Beziehung befinde. Dass sich dies nun geändert haben könnte, begeistert die Fans. Laila teilte bereits im zarten Alter von zwölf Jahren ihre ersten Instagram-Posts und präsentierte sich als Nachwuchsmodel. Kleine Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Ein besonderes Highlight war das Cover einer jugendlichen "Bravo"-Variante.

Collage: Getty Images, Getty Images Tennisstar Jannik Sinner und Laila Hasanovic heizen Liebesgerüchte an, Collage 2025.

Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic

Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner, Australian Open 2025