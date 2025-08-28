Nach Krebsdiagnose im Urlaub: Tina Kaiser plant Großes

Moderatorin und Model Tina Kaiser (47), die seit nunmehr 15 Jahren im Fernsehen bei großen Sendern wie ProSieben, Sport1 oder RTL München Live vertreten ist, erhielt während ihres Familienurlaubs in Japan die niederschmetternde Diagnose: Hautkrebs. Die 47-Jährige war mit ihrem Partner, dem Filmproduzenten von Filmen wie "Nightlife" oder "Spieleabend", Max Wiedemann (47), sowie Freunden in Kyoto unterwegs, als sie spätabends mehrere verpasste Anrufe bemerkte, wie sie im Interview mit Bunte erklärte. Nach dem Abhören der Mailbox wusste sie, dass es ernst ist: "Ich habe Hautkrebs", habe sie laut im Taxi gerufen. "Das war ein Schock für uns." Bei einem anschließenden Telefonat bestätigte ihr Arzt die Diagnose schwarzen Hautkrebs im Frühstadium. Nach dem Urlaub ging es für die Moderatorin direkt vom Flughafen in die Klinik, wo sie operiert wurde.

"So ein Moment – und dieses eine Wort: Krebs – ändert so vieles. Als Mama einer 10-Jährigen war meine erste Reaktion Panik", klärte sie ihre Fans via Instagram über ihr Gefühlsleben in dieser turbulenten Zeit auf. Aber die Operation verlief erfolgreich, und Tina hat seither eine neue Perspektive auf ihr Leben gewonnen. Regelmäßige Besuche beim Dermatologen möchte sie nun zu einem festen Bestandteil ihres Alltags machen, gemeinsam mit ihrer Tochter Liv, die durch die Ereignisse ebenfalls achtsamer geworden ist: "Früher musste ich Liv zwingen, sich einzucremen. Heute macht sie das von sich aus", erzählte der Medienprofi erleichtert. Die Diagnose, mit der einige Branchenkollegen zu kämpfen haben, habe ihr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, das Leben entspannter anzugehen. "Wenn ich jetzt merke, es klappt was nicht, dann sehe ich die Dinge gelassener. Ich habe gemerkt, dass ich gar keine Resilienz habe, was sowas anbelangt." Ihr Leben sei bisher immer reibungslos verlaufen.

Ein ganz neues Abenteuer wartet nun auf Tina, die sich schon seit 2015 zusätzlich dem Bloggen widmet, und ihre Familie. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Meike führt sie den Familienblog Mommies Use Side Door, auf dem sie Einblicke ins Leben mit Kind gibt. Die Moderatorin plant nun, mit ihrer Tochter für längere Zeit nach Athen zu ziehen, um dort ein Auslandsjahr nachzuholen, das sie in jüngeren Jahren versäumt hat. Schließlich habe ihr Arzt gemeint: "Sie hatten Glück im Unglück." Während Liv auf eine internationale Schule gehen wird, wird Tina beruflich weiterhin pendeln und regelmäßig für Untersuchungen nach Deutschland reisen. Auch ihr Mann werde pendeln. "Wir machen das gemeinsam und freuen uns auf die neue Erfahrung", zeigte sie sich optimistisch gegenüber der kommenden Lebensphase. Ihr sei eines bewusst geworden, wie sie vergangene Woche unter ihrem aufklärenden Instagram-Post schrieb: "Jeder Moment zählt. Alles wirkt plötzlich klarer, echter, wertvoller."

Getty Images Moderatorin Tina Kaiser beim Greentech Festival am 18. Juni 2021 in Berlin.

Getty Images Max Wiedemann, Moderatorin Tina Kaiser und Tochter Liv Kaiser bei einer Filmpremiere, München 2024.

Getty Images Filmemacher Max Wiedemann und Moderatorin Tina Kaiser beim Deutschen Filmpreis, 2024 Berlin.