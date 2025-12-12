Mrs. Nina Chartier verarbeitet ihre Trennung in neuem Song

Mrs. Nina Chartier ist zurück und meldet sich nach drei Jahren musikalischer Pause mit einem emotionalen Comeback. Ihr neuer Song "Seele" ist heute erschienen und gewährt einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt nach der Trennung von Nic Dunkel, die sie im Mai dieses Jahres bekannt gab. Unter einem Musikvideo-Ausschnitt auf Instagram beschreibt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Song wie folgt: "Ein Song über Verlust, Wahrheit und Heimkehr zu mir selbst." Sie wolle all jenen Mut machen, die gerade dabei sind, sich selbst wiederzufinden.

"Seele" ist nicht nur ein musikalisches Werk, sondern ein Manifest der Selbstheilung, wie Nina erklärt. Der Song handelt von persönlichem Schmerz, der Kraft des Neubeginns und der Rückbesinnung auf die eigene Wahrheit. Auch das Musikvideo unterstreicht diese Transformation: "echte Symbole, echte Abschiede - und ein echter Neuanfang", so beschreibt sie es. Mit viel Emotion in Text, Aufnahme und Produktion sendet sie eine Botschaft der Hoffnung und Stärke. Ihr Fokus liegt dabei darauf, die beste Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen.

Die bewegte Zeit nach dem Liebes-Aus liegt noch nicht lange zurück. Vor knapp sieben Monaten hatte Nina die Trennung in ihrer Instagram-Story offiziell gemacht. Offen und ehrlich wandte sie sich dabei an ihre Follower und betonte: "Nic und ich gehen getrennte Wege." Die Sängerin machte deutlich, dass diese Entscheidung nicht plötzlich kam, sondern das Resultat eines längeren Prozesses sei. Sie bat ihre Community um Rücksicht: "Ich werde bewusst nicht näher auf die Hintergründe eingehen – aus Selbstschutz."

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier, September 2025

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier im Februar 2025

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier im April 2025