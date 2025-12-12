Bill und Tom Kaulitz feierten ein emotionales Klassentreffen

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben ein emotionales Wiedersehen mit ihren ehemaligen Klassenkameraden gefeiert. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprachen die beiden Musiker über das Klassentreffen, das in ihrer alten Grundschule stattfand. "Von 17:00 Uhr bis vier Uhr morgens hatten wir unser großes Klassentreffen", berichtete Tom, der von dem Abend sichtlich begeistert war. "Es war ganz toll. Mein Herz ist voll", ergänzte er weiter. Viele ihrer früheren Mitschüler hätten offenbar nicht damit gerechnet, die Zwillinge jemals wiederzusehen, wie Bill lachend erzählte.

Für ihren Auftritt hatten sich die beiden Brüder mächtig ins Zeug gelegt. Bill wählte ein "sexy Outfit", wie er es selbst scherzhaft beschrieb, und zusammen fuhren sie standesgemäß mit einer Limousine vor. Besonders Bill hatte eine klare Vorstellung davon, welchen Eindruck er bei einem solchen Event machen wollte: "Ich habe mir immer vorgestellt, bei einem Klassentreffen wie eine Königin zu erscheinen." Der Abend sei emotional und geprägt von vielen herzlichen Begegnungen mit alten Bekannten gewesen.

Die Zwillinge, die durch ihre Band Tokio Hotel weltberühmt wurden, sind mittlerweile seit Jahren in der internationalen Musikwelt und darüber hinaus erfolgreich. Trotz ihres glamourösen Lebens in Los Angeles scheinen sie jedoch ihre Wurzeln nicht vergessen zu haben. Das Klassentreffen in der alten Heimat wurde für Bill und Tom zu einem nostalgischen Ausflug in die Vergangenheit, bei dem sie sich an ihre gemeinsamen Anfänge in ihrer Grundschule erinnerten.

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022