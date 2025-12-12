Ist Eliza Klenner bei Baby Nummer drei jetzt entspannter?

Eliza Klenner ist überglücklich, denn vor rund zwei Monaten wurde sie zum dritten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Cedric Beidinger (32) durfte sie Tochter Leni in die Arme schließen. Für Eliza ist das Leben mit einem Neugeborenen allerdings kein völliges Neuland, denn sie hat bereits zwei ältere Kinder. Im Promiflash-Interview verriet der Social-Media-Star nun, dass sie bei Leni entspannter sei als bei ihren vorherigen Kindern. "Man muss auch sagen, sie hat eine ganz tolle Schwester, die Lilli. Die ist zehn Jahre alt und die kümmert sich halt super toll um Leni", erzählte sie.

Besonders die Beziehung der kleinen Leni zu ihrer älteren Schwester macht Eliza das Leben leichter. Lilli habe Leni von Anfang an ins Herz geschlossen und freue sich sichtlich über ihre neue Rolle als große Schwester. Dabei greift sie ihrer Mutter tatkräftig unter die Arme und umsorgt Leni liebevoll. Diese Unterstützung beschreibt Eliza als "super wichtig" und zeigt sich dankbar, dass ihre Tochter so fürsorglich ist. Die neue Dynamik zwischen den Schwestern scheint das Familienleben harmonischer zu machen.

Bereits vor der Geburt von Leni hatten Eliza und Cedric ihre Fans auf Social Media an ihrer Vorfreude teilhaben lassen. Besonders Cedric, den viele noch aus seiner Zeit im Reality-TV kennen, zeigte sich stolz und voller Vorfreude auf seine Vaterrolle. Die Geburt selbst beschrieb Eliza damals optimistisch, und die kleine Familie zeigte sich glücklich und erleichtert über den gesunden Nachwuchs. Mit Leni ist die Familie nun komplett, und es wirkt, als könnten sie jedes herausfordernde Abenteuer meistern. Eliza und Cedric präsentieren sich dabei stets als eingespieltes Team.

Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter

Imago Eliza Klenner und Cedric Beidinger beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 2024