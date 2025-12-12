Kardashians im Familienzoff: Ehefrau beraubt Khloé des Erbes

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" bewegende Details aus ihrem Familienleben preisgegeben. Die zweifache Mutter erzählte, dass sie nach dem Tod ihres Vaters Robert Kardashian Sr. (†59) im Jahr 2003 kaum persönliche Gegenstände von ihm behalten konnte, was sie mit Roberts Ehe mit Ellen Pearson kurz vor seinem Tod in Verbindung bringt. Robert, der vor allem als Anwalt von O.J. Simpson (†76) bekannt wurde, starb an Speiseröhrenkrebs, nur einen Monat nach der Hochzeit mit Ellen. Besonders berührend: Khloé erhielt zuletzt eine Bibel ihres Vaters, die ihre Schwester Kim Kardashian (45) heimlich bei einer Auktion erstand und ihr schenkte. Die Bibel hatte Robert einst O.J. während dessen Mordprozesses überreicht.

Bereits in der Vergangenheit war deutlich geworden, dass die Beziehung zwischen der Kardashian-Familie und Ellen von Spannungen geprägt war. In ihrem Podcast sprach Khloé nun sogar davon, dass Ellen sämtliche Erinnerungsstücke an ihren Vater an sich nahm, als sie diesen "auf seinem Sterbebett heiratete". Diese Aussagen werfen einmal mehr ein Schlaglicht auf die schwierigen Verhältnisse innerhalb der Familie nach Roberts Tod. Ellen hatte die Kardashians Jahre später wegen angeblicher Verleumdung verklagt, ein Gerichtsverfahren, das 2014 jedoch abgewiesen wurde. Auch in anderen Situationen machten Khloé und ihre Schwester Kim keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber Ellen.

Khloé beschrieb den Verlust ihres Vaters als einen tiefgreifenden Einschnitt in ihrem Leben. Sie war gerade einmal 19 Jahre alt, als Robert im Alter von 59 Jahren verstarb und die Familie damit ins Chaos stürzte. Besonders für Khloé und ihren Bruder Rob (38) änderte sich durch den frühen Tod ihres Vaters vieles. Auch die überraschende und umstrittene Hochzeit ihres Vaters mit Ellen belastete die Kinder zusätzlich. Während die Kardashians immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Familienleben geben, steht für Khloé vor allem ihr Wunsch im Vordergrund, die Erinnerung an ihren Vater lebendig zu halten – ein Ziel, das durch das Geschenk der Bibel einen bittersüßen Moment erhielt.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2024

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian als Kleinkind mit ihrem Vater Robert Kardashian Sr.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2024