Vor Charles' Rede: Meghan verkündet neues Projekt mit Harry

Herzogin Meghan (44) hat überraschend Neuigkeiten zu einem gemeinsamen Projekt mit Prinz Harry (41) bekanntgegeben. Das Paar produziert eine Dokumentation über Pfadfinderinnen und ihren berühmten Keksverkauf, die beim renommierten Sundance Film Festival Premiere feiern soll. Meghan teilte diese Information auf Instagram, wo sie auch ein Foto von sich als Kind bei den Pfadfindern veröffentlichte. Das Timing ihres Posts ist aufmerksamkeitsstark: Wenige Stunden später wird König Charles III. (77) in einer TV-Ansprache über seinen persönlichen Kampf gegen den Krebs sprechen.

Die Dokumentation mit dem Titel "Cookie Queen" wird von Alysa Nahmias inszeniert und von Archewell Productions, der Produktionsfirma des Paares, unterstützt. Meghan erklärte, dass sie seit den ersten Aufnahmen von dem Projekt überzeugt war und selbst eine besondere Verbindung dazu hat: "Als ehemalige Pfadfinderin, mit meiner Mutter als meiner Truppenleiterin, konnte ich nicht widerstehen." Das Filmprojekt zeigt den ambitionierten Wettbewerb von Pfadfinderinnen, die in einem Milliarden-Dollar-Geschäft zur Top-Verkäuferin aufsteigen wollen. Meghan betonte die nostalgische, aber auch moderne Perspektive der Doku, die sie und Harry veranlasst habe, sich dem Team anzuschließen.

Der Beitrag der Herzogin erschien, nachdem Channel 4 die Ausstrahlung einer persönlichen Videobotschaft von König Charles im Rahmen der Kampagne "Stand Up To Cancer 2025" angekündigt hatte. Das vorproduzierte Statement soll die Bedeutung von Früherkennung betonen und Einblicke in Charles’ Genesungsweg geben. Zudem soll eine Live-Schalte aus der Krebsklinik des Addenbrooke’s Hospital in Cambridge stattfinden, moderiert von Davina McCall.

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.