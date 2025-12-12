Wem sieht Eliza und Cedric Beidingers Tochter ähnlicher?

Vor rund zwei Monaten durften Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen. Ihre Tochter Leni ist der jüngste Zuwachs in der Familie der Social-Media-Stars. Im Interview mit Promiflash verrieten die frischgebackenen Eltern nun, wem Leni ihrer Meinung nach eher ähnelt. "Cedric, eindeutig", erklärte Eliza direkt. Auch der 32-Jährige fügte hinzu: "Die meisten sagen, sie sieht mir ähnlicher." Besonders die blauen Augen des Reality-TV-Stars seien ein deutliches Merkmal, das das Kind von ihrem Vater geerbt habe.

Charakterlich erkennt die Influencerin hingegen mehr von sich selbst in ihrer Tochter: "Weil sie schon sehr herausfordernd ist, also schon actionreich ist und dementsprechend hundertprozentig Mama", beschrieb sie die Persönlichkeit der Kleinen. Cedric stimmt ihr zu: "Sie weiß, was sie will." Doch der ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidat sieht auch Merkmale von einem anderen Familienmitglied bei seinem Nachwuchs: Eine Ähnlichkeit zu Lenis Cousine, die nur zehn Tage älter ist, sei ihm ebenfalls aufgefallen, gab er zu.

Das Paar hatte bereits während der Schwangerschaft viel von sich geteilt und seine Fans auf dem Weg zur Geburt auf Social Media mitgenommen. Anfang Oktober war es dann so weit: Cedric verkündete voller Stolz die Geburt seiner ersten Tochter. Während der aufregenden Stunden im Kreißsaal hielt Eliza ihre Fans auf dem Laufenden und schrieb damals optimistisch: "Von mir aus kann es losgehen." Kurz darauf bestätigte der frischgebackene Papa im Promiflash-Interview die frohe Botschaft: Leni sei gesund auf die Welt gekommen.

Imago Eliza Klenner und Cedric Beidinger beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 2024

Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter