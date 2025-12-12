Skandal-Influencerin Mary Magdalene tot in Thailand gefunden

Eine traurige Nachricht schockt die sozialen Medien. Die unter dem Namen Mary Magdalene bekannte Influencerin ist verstorben. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wurde die 33-Jährige in Phuket, Thailand, tot aufgefunden, nachdem sie von dem Balkon des neunten Stocks eines Hotels gestürzt war, in das sie wenige Stunden zuvor für eine Übernachtung eingecheckt hatte. Wie die Polizeistation in Patong bestätigte, entdeckten Hotelangestellte ihre Leiche auf dem hoteleigenen Parkplatz.

Die Umstände, wie es zu dem Sturz gekommen war, werden aktuell noch untersucht. Die Verstorbene wurde vom örtlichen Patong-Krankenhaus ins Vachira Phuket-Hospital für eine vollständige Autopsie überführt. Marys Identität wurde vor Veröffentlichung von Marys familiärem Umfeld verifiziert. Die traurige Nachricht löste eine Welle an Nachrufen aus: Zahlreiche Fans verabschieden sich emotional unter ihren Social-Media-Beiträgen von der Influencerin, die für ihre extremen Schönheits-OPs bekannt war. Auch ihr jüngerer Bruder Ivan meldete sich öffentlich zu Wort. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden schrieb er: "Du bist so lustig und kreativ, viel mehr, als ich es je sein werde. Ich liebe dich so sehr, mehr als Worte es ausdrücken können. Du bist meine Welt. Ich wünschte, es wäre anders gekommen."

Mit ihrem extremen Look polarisierte und faszinierte das mexikanisch-kanadische Model Menschen weltweit. Denise Ivonne Jarvis Gongora, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, folgten rund eine halbe Million Menschen in den sozialen Medien. Mit ihrer Vorliebe für außergewöhnliche Operationen setzte sie Zeit ihres Lebens ihre Gesundheit mehrmals aufs Spiel. So platzte ihr 2023 eines ihrer XXL-Brustimplantate, woraufhin sie vor einer erneuten OP eine Monobrust hatte. 2020 war sie fast auf dem OP-Tisch verstorben, als sie "die fetteste Vagina der Welt" haben wollte. Dass ihr "Hobby" sehr umstritten war, war Mary bewusst. Dennoch blieb sie sich dabei stets treu. "Viele Menschen sind süchtig nach ihren Hobbys, aber ich denke, solange ich niemandem wehtue und es mich glücklich macht, ist daran nichts auszusetzen", erklärte sie einmal gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene im September 2023