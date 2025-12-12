Für den guten Zweck: Katie Price teasert Weihnachtssong

Katie Price (47) hat ihre Fans mit einem ersten Einblick in ihren neuen Weihnachtssong "This Christmas" überrascht. Der Reality-TV-Star präsentierte in einem Video auf Facebook nicht nur einige Zeilen des festlichen Liedes, sondern auch ihren Look am Video-Set: ein weißer Plüsch-BH kombiniert mit einer passenden Felljacke und einer weißen Hüfthose. Gemeinsam mit dem Musiker Chris Mhina, der in dem Clip ebenfalls zu sehen ist, inszenierte Katie den Song vor einer imposanten Weihnachtskulisse. Der mitreißende Track, den die 47-Jährige zusammen mit dem Produzenten Shaye realisiert hat, steht dabei unter einem besonderen Motto: Alle Einnahmen, die Katie aus dem Song erzielt, sollen an Woman's Trust gespendet werden.

Die Organisation unterstützt Frauen, die nach Erfahrungen mit häuslicher Gewalt und psychischen Belastungen leiden. Neben Katie verzichtet auch der Produzent auf seinen Anteil des Gewinns und plant, diesen an BBC Children in Need zu spenden. In den Kommentaren zum Clip waren sich die Fans der 47-Jährigen größtenteils einig: Trotz einiger kritischer Kommentare in Bezug auf den Gebrauch von Autotune fanden die ersten Vorab-Clips begeisterte Zustimmung unter Katies Followern. Viele lobten die eingängige Melodie und kommentierten entschieden: "Dieser Song gehört auf Platz eins!"

Für Katie, die zuletzt mit ihrem dramatischen Gewichtsverlust Schlagzeilen machte, ist der Ausflug in die Musikbranche keine Premiere. Schon in der Vergangenheit versuchte sich das ehemalige Glamour-Model daran, ihre Leidenschaft für das Singen in die Öffentlichkeit zu tragen. 2017 gelang ihr mit dem Song "I Got U" sogar ein überraschender Chart-Erfolg, als der Titel im Sommer plötzlich auf Platz eins der iTunes-Charts kletterte. Bereits 2005 hatte sie bei der britischen Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest mitgemacht, konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Trotz gemischter Reaktionen zeigt sich Katie aber immer wieder entschlossen, ihre musikalischen Träume zu verfolgen – vor allem, wenn sie wie bei "This Christmas" zugleich auf einen guten Zweck hinweisen kann.

Katie Price, Dezember 2025

Katie Price, TV-Bekanntheit

Katie Price, Reality-TV-Star