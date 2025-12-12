Tränenreiches Aus: Dieses Duo muss das Forsthaus verlassen

In Folge zehn von Forsthaus Rampensau Germany wird wieder angesägt: Wer soll die Show verlassen? Wie erwartet trifft es Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) – ihre Co-Stars sind genervt von dem Mega-Drama aus vergangenen Folgen. Über ihre Gegner im alles entscheidenden Raus-Rein-Spiel entscheidet das Ergebnis der vergangenen zwei Spiele. Schließlich müssen Oliver Ginkel und Paul Aubster gegen die zwei Reality-TV-Damen ran. Die Aufgabe: In zwei Runden müssen die Kandidaten Spielchips auf ihrer Stirn stapeln – das Team mit den insgesamt meisten Chips nach einer Minute Zeit pro Runde gewinnt.

In der ersten Runde siegt Walentina gegen Paul, und auch in Runde zwei setzt sich Eva gegen Olli durch. Damit scheint es entschieden – doch Vorwürfe werden laut. Hat Eva etwa das Spiel manipuliert, indem sie die Chips festgehalten hat? Der Videobeweis kann diese Anschuldigung entkräften. Dabei fällt jedoch auf, dass sowohl Walentina als auch Paul nicht fair gespielt haben. Als der Oberförster-Rat beschließt, dass die erste Runde wiederholt wird, ist die Stimmung bei Walentina und Eva am Boden angelangt. Dennoch setzt sich Walentina in der dritten und letzten Runde durch. Damit ist es entschieden: Olli und Paul wurden abgesägt.

Olli und Paul müssen nicht nur das Forsthaus verlassen, sondern verlieren auch ihre Chance auf den Sieg und 25.000 Euro. Bei Paul fließen prompt ein paar Tränen. "Ich bin traurig, dass uns die Chance verwehrt wurde, Rampensau zu werden. Das hätten wir eindeutig mehr verdient als andere", findet er. Olli versucht, ihn zu trösten, bricht dabei aber auch in Tränen aus. Der Abschied fällt beiden sichtlich schwer. "Wir haben vielleicht Freunde fürs Leben kennengelernt, wir haben unsere Bindung nochmal gestärkt – und das ist ja die Hauptsache. Gewinnen ist nicht alles", resümiert Olli.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn / Nadine Rupp Eva Benetatou und Walentina Doronina, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Joyn / Nadine Rupp Oliver Ginkel und Paul Aubster, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"