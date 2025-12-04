Seltener Auftritt: Hape Kerkeling unterstützt bei Aids-Gala

Hape Kerkeling (60) hat mit seiner Teilnahme an der diesjährigen Aids-Gala im Musical Dome Köln nicht nur ein Zeichen der Solidarität gesetzt, sondern auch viele Emotionen geweckt. An der Seite von Stars wie Isabel Varell (64), Bettina Böttinger (69) und George Uecker ließ sich der beliebte Entertainer für die Fotografen ablichten. Die Gala, die am Welt-Aids-Tag stattfand, sammelte beeindruckende 130.000 Euro für die Aidshilfe Köln. Während Künstler wie Vicky Leandros (73), die No Angels und Sarah Engels (33) auf der Bühne für musikalische Highlights sorgten, dürfte der Abend für Hape Kerkeling vor allem Erinnerungen an eine schmerzhafte Episode seines Lebens wachgerufen haben.

In seinem 2024 veröffentlichten Buch "Gebt mir etwas Zeit" hat Hape Kerkeling von seiner ersten großen Liebe Duncan erzählt, der an den Folgen von HIV starb. Der Comedian verliebte sich Ende der 80er Jahre in den jungen Niederländer und durchlebte an seiner Seite Momente großer Freude und tiefer Trauer. "So viel Zeit wie möglich verbringe ich nun mit Duncan in Amsterdam. Innerlich gehe ich täglich und nächtlich durch eine Hölle", beschreibt er in dem Buch die schwere Zeit, in der er nicht nur um Duncan bangte, sondern auch selbst Angst hatte, sich infiziert zu haben. Duncan starb schließlich kurz nach seinem 30. Geburtstag – und Hape hat bis heute großen Respekt vor der Schrecken verbreitenden Wirkung von Aids in jener Zeit, wie er im Gespräch mit Bunte betonte.

Hape blickte im vergangenen Jahr in einem Interview mit der Zeitschrift Hörzu offen auf seine Karriere und den Umgang mit Ruhm zurück. "Ich glaube, keiner in Deutschland hat in seiner Showkarriere so viele Comebacks gehabt wie ich. Ich bin halt jemand, der sich zwischendurch immer mal wieder zurückgenommen hat – was natürlich nicht heißt, dass ich die ganze Zeit die Füße hochgelegt habe", erzählte der Entertainer damals. Während seiner Pause vom Fernsehen sei er keinesfalls untätig gewesen, wie er weiter betonte: "Ich habe während meiner Off-Zeit vom Fernsehen einige Bestseller geschrieben und auch Filme gedreht. Ich war bloß nicht auf Sendung. Ich wollte nie in eine Situation wie etwa in Amerika und Italien kommen, wo Moderatoren mehr Zeit im Fernsehen moderierend verbringen als privat zu Hause."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina Böttinger, Hape Kerkeling und Isabel Varell bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala in Köln im Musical Dome, anlässlich des Welt-Aids-Tags 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian