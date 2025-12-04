So erleben Anna-Maria Ferchichis Kids die Beziehungskrise

Anna-Maria Ferchichi (44), Ehefrau von Rapper Bushido (47), spricht in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" offen über eine schwierige Phase in ihrer Ehe. Die Familie erlebt derzeit eine räumliche Trennung, die besonders für die acht gemeinsamen Kinder belastend ist. "Klar ist das schwierig für die Kinder. Ich will das gar nicht schönreden. Aber es ging nicht anders", erklärt Anna-Maria. Sie und ihr Mann Anis, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, hätten ihren Kindern die Situation erklärt. Ihre Tochter Laila habe dabei bemerkt: "Das lag in der Luft." Besonders herzzerreißend sei es für Djibi (12), der immer wieder in Tränen ausbreche, sobald er sage: "Mein Papa wohnt nicht mehr hier."

Die räumliche Trennung sei eine Herausforderung, doch Bushido bemühe sich, weiterhin präsent zu sein. So erscheine er jeden Morgen um sechs Uhr zu Hause, um für die Kinder da zu sein, wie Anna-Maria in der Folge erzählt. Diese Bemühungen können allerdings nicht verhindern, dass die Situation vor allem für den kleinen Djibi sehr schwer sei. Anna-Maria schildert, wie sehr es ihn belaste, dass sein Vater nicht mehr im selben Haus lebe. "Es ist ganz schlimm für ihn", so die achtfache Mutter. Trotz aller Schwierigkeiten zeige Laila eine gewisse Reife, da sie offenbar gespürt habe, dass in der Beziehung ihrer Eltern etwas im Argen liege.

Anna-Maria und Bushido sind seit 2012 miteinander verheiratet und erleben nun eine schwierige Phase nach vielen gemeinsam durchgestandenen Höhen und Tiefen. Bereits in der Vergangenheit zeigten sie sich als Einheit, nicht zuletzt, als Anna-Maria ihren Mann während seines Comebacks als Rapper unterstützte. Gemeinsam haben sie eine große Familie aufgebaut, die trotz der derzeitigen Herausforderungen im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Anna-Maria betonte in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihr Zusammenhalt und Offenheit innerhalb der Familie sind – Werte, die gerade in der aktuellen Situation von besonderer Bedeutung sein dürften.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

