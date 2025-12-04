Paloma Faith präsentiert sportlich den wachsenden Babybauch

Paloma Faith (44) zeigt, was in ihr steckt – und zwar ein Baby und nichtsdestotrotz noch genug Motivation, um in der Schwangerschaft sportlich aktiv zu sein! Die Sängerin ist aktuell in freudiger Erwartung ihres dritten Nachwuchses und auf Instagram gibt sie ihren Fans hin und wieder Einblicke in diese aufregende Zeit. Zuletzt teilte sie ein kurzes Video, in dem sie mit Gewichten in den Händen Kniebeugen machte. In ihrem schwarzen Set aus eng anliegender Leggings und einem Sport-BH setzte die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin ihren Babybauch perfekt in Szene. "23 Wochen schwanger, 3. Baby. Versuche immer noch, mich zu bewegen", kommentierte sie die Story.

Die freudige Nachricht, erneut Nachwuchs zu erwarten, teilte Paloma im Oktober, als sie gerade in der 18. Schwangerschaftswoche war. In einem Beitrag auf Instagram teilte sie zwei Bilder, auf denen sie es sich in einem lässigen Look aus College-Shirt, Basecap und einem gepunkteten Rock auf der Couch gemütlich macht. Auf einem Schnappschuss hält sie ihren Hund im Arm. Doch das wohl Interessanteste auf diesen Aufnahmen ist ihr Schwangerschaftsbauch. "Plot Twist: Mutter wird Mutter (wieder)", verkündete sie stolz. Vater des ungeborenen Babys ist ihr Partner Stevie Thomas, mit dem sie nun seit etwa einem Jahr gemeinsam durchs Leben geht.

Paloma ist bereits Mutter von zwei Kindern, die aus ihrer früheren Beziehung mit Ex-Partner Leyman Lahcine hervorgingen. Das erste Kind, eine Tochter, erblickte vor rund neun Jahren, im Dezember 2016, das Licht der Welt. Im Februar 2021 kam ein zweites Mädchen auf die Welt. Beide Kinder entstanden durch künstliche Befruchtung. Palomas Weg zum erfüllten Kinderwunsch war jedoch lang und schwer: Sie erlitt eine Eileiterschwangerschaft und musste den tragischen Verlust ihres ungeborenen Babys verkraften. Zudem war die erste Geburt mit einer Reihe an Komplikationen verbunden, die später zu einer postpartalen Psychose geführt haben, wie die Britin vergangenes Jahr im Podcast "How To Fail With Elizabeth Day" preisgab.

Anzeige Anzeige

Instagram / palomafaith Schwangere Paloma Faith im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / palomafaith Schwangere Paloma Faith, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith bei der Pride In London Parade 2025

Anzeige