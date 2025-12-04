Das sind die drei Finalisten von "Das große Promi-Büßen"

Es ist entschieden: Emma Fernlund (24), Jörg Dahlmann (66) und Diogo Sangre (31) haben es in das Finale von Das große Promi-Büßen geschafft. Nach zahlreichen Herausforderungen, strategischen Entscheidungen und emotionalen Momenten konnten die drei Prominenten ihre Mitstreiter hinter sich lassen. Jetzt liegt es in den Händen der Zuschauer, per Voting in der Joyn App den Gewinner oder die Gewinnerin der Show zu bestimmen. Das große Finale mit der Entscheidung wird am 11. Dezember in der "Das große Promi-Büßen - Final-Reunion" bekanntgegeben.

Der Weg ins Finale war hart. Zunächst mussten Zweierteams eine glitschige Rampe bezwingen und binnen 15 Minuten gemeinsam die Glocke schlagen. Während Serkan Yavuz (32) und Bellydah Venosta sich die Safety holten, scheiterten Theresia Fischer (33) und Rafi Rachek (35) sowie das Duo Jörg und Emma – Jörg und Emma brachen sogar ab. Danach die erste Eskalation: Beim Tribunal hagelte es gegenseitige Nominierungen, bis Rafi und Jörg mit gleich vielen Stimmen ganz oben standen. Nach hitziger Debatte entschied die Gruppe: Rafi musste gehen, Jörg blieb. Ein geheimnisvoller Telefon-Deal lockte Diogo, der ihn ablehnte – dafür sicherte sich Emma beim nächsten Tribunal Schutz, musste aber bis zum Ende der Show den Tabak der Gruppe abgeben. Im Halbfinale scheiterte Belly in der Challenge, bevor die finale Twist-Aufgabe alles drehte: Theresia zog das Rauswurf-Los und musste das Camp verlassen, Vanessa Brahimi verzichtete auf Emmas Glücks-Umschlag und flog raus, und Serkan vertraute Diogo nicht – ein Fehler, wie sich herausstellte. So blieben Diogo, Jörg und Emma übrig.

Emma, die in der Vergangenheit für ihr Verhalten gegenüber ihrem Ex-Partner Umut Tekin (28) in die Kritik geraten war, zeigte sich in der Show wiederholt reflektiert und bereit, für ihre Fehler Verantwortung zu übernehmen. Jörg, bekannt aus seiner Zeit als Sportreporter, bewies auch hier Durchhaltevermögen und Geschick. Diogo, Reality-TV-Star und beliebtes Gesicht in der Szene, punktete mit seiner starken Physis und klugen Entscheidungen. Nun bleibt abzuwarten, wen das Publikum zu seinem Favoriten krönt. Spannung und Emotionen sind dabei garantiert.

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025