Royal-Fans in Sorge: Königin Silvia sagt erneut Termine ab

Seit dem 1. Dezember muss Königin Silvia (81) aufgrund einer Erkältung ihre offiziellen Termine absagen. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte die schwedische Monarchin nicht an geplanten Veranstaltungen teilnehmen. Statt ihrer nahm Kronprinzessin Victoria am ersten Adventstreffen des Vereins "Tyska Damklubben" teil. Auch bei der Vorstandssitzung der "World Childhood Foundation" am darauffolgenden Tag fehlte Silvia, während ihre jüngste Tochter, Prinzessin Madeleine (43), den Termin allein wahrnahm. Der schwedische Hof bestätigte gegenüber dem Portal Dana Press, dass die Königin erkältet sei und sich aus diesem Grund eine Pause gönnen müsse.

Zuletzt hatte die Königin ein außergewöhnlich volles Programm gemeistert: Nach Reisen in die USA, nach Brasilien und Kanada nahm Silvia vor einer Woche noch einen Sonderpreis des Deutschen Mittelstandspreises in Berlin entgegen. Doch nun scheint ihr Immunsystem die Monarchin zu einer Verschnaufpause gezwungen zu haben. Ob sie rechtzeitig für die Nobelpreisverleihung am 10. Dezember wieder genesen sein wird, bleibt ungewiss. Diese Veranstaltung gilt als eines der jährlichen Highlights der schwedischen Königsfamilie, und das anschließende Gala-Dinner ist eine Tradition, an der Silvia stets teilnimmt, sofern es ihre Gesundheit erlaubt.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte die Königin eine gesundheitliche Herausforderung zu bewältigen. Damals musste sie sich einer Operation am Fuß unterziehen. Das Königshaus teilte mit, dass Silvia sich zu Beginn der Woche wegen eines Hallux Valgus behandeln ließ. "Die Operation ist gut verlaufen und die Königin erholt sich derzeit auf Schloss Drottningholm", hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung des Hofes. Über die Entscheidung, die OP zunächst nicht öffentlich zu machen, wurde in der schwedischen Presse viel diskutiert.

Imago Königin Silvia von Schweden bei der Verleihung des Deutschen Mittelstandspreis der MIT 2025

Getty Images Königin Silvia von Schweden, November 2024

Getty Images Königin Silvia, Ehefrau von König Carl Gustaf