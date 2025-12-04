So emotional feiert Kaley Cuoco ihren 40. Geburtstag

Kaley Cuoco (40) hat ihren 40. Geburtstag auf besonders emotionale Weise gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (43) und einigen engen Freunden verbrachte sie den Abend in New York City, wo sie in ihrem Lieblingsrestaurant speiste, wie das Magazin People berichtete. Mit dabei waren Stylist Brad Goreski (48) und der Autor Gary Janetti (59). "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich habe, und den verrückten Weg, der mich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben geführt hat", freute sich der The Big Bang Theory-Star, der offen über die jahrelange "heikle" Arbeit am Set sprach, auf Instagram mit den Worten "Das ist 40". Mit Elan startet sie in ein neues Lebensjahr: "Ich hatte eine unglaubliche Überraschungsparty an der Westküste, die mir den Atem raubte."

In einem eleganten Outfit aus Haltertop, locker geschnittenen Hosen und Plateauschuhen posierte sie für Bilder und drückte ihre Wertschätzung für ihre Liebsten aus. Nach dem Abendessen besuchte das Paar das Paris Theater, einen bedeutsamen Ort in ihrer Beziehung. Hier hatten sich Kaley, die sich gegen Kritik an ihrem Erziehungsstil wehren musste, und Tom vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal getroffen. In ihren Instagram-Stories teilte die Schauspielerin ein Foto, das sie und Tom Hand in Hand vor dem Theater zeigt, und schrieb dazu: "@paristheaternyc ist so besonders für mich und @tommypelphrey … hier haben wir uns kennengelernt." Tom selbst postete ebenfalls ein Foto vor dem Theater und ergänzte emotional: "Hier hat alles begonnen …"

Kaley und Tom bauten sich ein gemeinsames Leben auf einer Familienranch in Kalifornien auf. In einem rührenden Geburtstagsbeitrag an Kaley schwärmte Tom: "Ich bin so glücklich, dass ich bei diesem Kapitel deines Lebens dabei sein darf – und bei jedem, das noch folgt." Die beiden glücklichen Eltern einer Zweijährigen schaffen es, auch im turbulenten Alltag immer wieder romantische Ruheinseln zu finden. Das lässt zumindest die Hommage des "Ozark"-Stars vermuten: "Du hast ein riesiges Herz – eines, das all die Hunde und all die Tiere, die Schutz brauchen, all die Arbeit und all die Freunde und die ganze Familie umfasst – und dennoch lässt du Matilda und mich irgendwie fühlen, als wären wir die einzigen zwei Menschen auf dem Planeten."

Kaley Cuoco bei der "Why Him?"-Premiere in Los Angeles

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024

Getty Images Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Star