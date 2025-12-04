Yeliz' Wunsch: Ex Jimi Blue lässt sich neues Tattoo stechen

Die neue Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet direkt mit einer Überraschung für Jimi Blue Ochsenknecht (33). "Wir vergraben dein altes Ich", kündigt seine Ex-Freundin Yeliz Koc (32) an, als sie mit ihm an einen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Ort fährt. Angekommen klappt dem ziemlich angespannt wirkenden Realitystar erst mal die Kinnlade herunter: Yeliz möchte nämlich, dass er sich ein neues Tattoo stechen lässt.

Erst einmal wird er noch ordentlich veräppelt: Yeliz und die Tätowiererin verlangen von ihm, sich das Gesicht der Mutter seines Kindes tätowieren zu lassen. Das ist natürlich nur ein Scherz – Yeliz wünscht sich aber, dass er sich etwas Neues für die gemeinsame Tochter Snow stechen lassen soll. "Ich dachte ja, du warst so ein großes A****loch und hast ja deine Schneeflocke überstechen lassen, deswegen gibt es heute eine neue", erklärt sie. Dem stimmt der 33-Jährige zu und lässt die Tätowiererin ihre Arbeit machen. Überraschenderweise ist das Ergebnis nahezu identisch zu Yeliz' Tattoo für Töchterchen Snow auf ihrem rechten Unterarm. "Jetzt haben wir eine Art Partner-Tattoo für Snow", witzelt er.

Auch wenn Jimi inzwischen schon einige Monate wieder ein Teil im Leben von Yeliz und Snow ist, hat die einstige Dschungelcamp-Kandidatin noch ein Problem damit, seine Vaterrolle zu 100 Prozent anzuerkennen. "Snow weiß jetzt, wer ihr Papa ist", erzählte sie in einem Interview mit Joyn, wobei ihr das Wort "Papa" ziemlich schwer über die Lippen ging. "Das ist für mich auch noch komisch. Ich muss jetzt ja auch Papa sagen", erklärt sie.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"