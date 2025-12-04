Endlich Ärztin: Nico Schwanz feiert den Abschluss von Dodi

Nico Schwanz (47) teilt einen besonderen Meilenstein seiner Verlobten Viktoria Schuler, genannt Dodi, mit seinen Fans. Nach vielen Jahren des Büffelns hat die Blondine den Abschluss ihres Medizinstudiums in der Tasche. "Jetzt bist du Ärztin! Herzlichen Glückwunsch – ich bin unfassbar stolz auf dich, meine Dodi", freut sich der ehemalige Mister Model Of The World mit seiner Partnerin. Seinen Instagram-Post versieht er außerdem mit den Hashtags "#love, #happy, #ärztin".

Für ihren großen Tag scheint der Realitystar Dodi eine süße Überraschung bereitet zu haben: eine "Herzlichen Glückwunsch"-Girlande, zahlreiche bunte Luftballons und ein Strauß Rosen. Auf dem Foto, das Nico mit seiner Community teilt, hält er seine Verlobte überschwänglich auf dem Arm und gibt ihr einen Kuss. Dodi – die stolz ihren Absolventenhut trägt – strahlt über das ganze Gesicht. Auch Fans und Reality-TV-Kollegen des Paares freuen sich mit der frischgebackenen Medizinerin. "Mit Stolz", schreibt zum Beispiel Michael Schüler (28), während Jörg Hansen kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch von Desi und mir. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns für dich."

Während Nico sich für eine Karriere in der Öffentlichkeit entschieden hat, war für Dodi von Anfang an klar, dass sie sich weiterhin auf ihre akademische Laufbahn und ihren Traumberuf konzentrieren wolle. Nichtsdestotrotz gab sie der TV-Welt ihres Liebsten eine Chance – und zog mit ihm vergangenes Jahr ins "Forsthaus Rampensau Germany" ein. Kurz vor dem Halbfinale war damals aber Schluss für Team Schwanz, und obwohl Dodi die Zeit vor der Kamera alles andere als leicht fiel, traf sie die Entscheidung ihrer Mitstreiter sehr hart.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi Schuler, Dezember 2025

Instagram / nicoschwanz Dodi und Nico Schwanz, Reality-TV-Stars

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, Juni 2025