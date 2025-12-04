Abbey Clancy schmuggelt süßen Welpen ins Familienleben

Model Abbey Clancy (39) hat ihren Ehemann, den früheren Fußballer Peter Crouch (44), mit einem neuen Vierbeiner in der Familie überrascht. Inspiriert durch die Liebe ihrer Tochter Liberty zu Tieren und den Wunsch nach einem Haustier, beschloss Abbey, einen Mini-Malteserwelpen namens Bambi ins Haus zu holen. Trotz Peters klarer Ablehnung des Plans brachte Abbey den Hund laut Mirror heimlich ins Haus, versteckte ihn unter einem Pullover und verkündete unerwartet: "Es ist soweit!" Peter war zunächst schockiert und äußerte, dass er sich, was diese Entscheidung anging, machtlos fühlte.

Die Familiengeschichte dahinter beginnt mit Libertys Begeisterung für die Hündin Bella ihrer Großmutter – sie gab den Anstoß für das neue Familienmitglied. Liberty, die in ihrer Freizeit gerne Puppen pflegt und umsorgt, zeigte sofort eine große Hingabe gegenüber Bambi. "Sie hat ihn gebadet, gepflegt und keinen Moment aus der Hand gegeben", berichtete Abbey gegenüber Mirror stolz. Zugleich teilte das Model, dass ihre Kindheit ohne Haustiere ein Beweggrund für ihre Entscheidung war: "Ich wollte, dass unser Zuhause voller Liebe und Glück ist, und dazu gehören auch Tiere." Peter hingegen hatte Mühe, seinen Standpunkt zu wahren, und fühlte sich laut eigener Aussage "ohne Kontrolle im eigenen Haus", als er vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.

Doch trotz seiner anfänglichen Proteste zeigte sich Peter bald von seiner weichen Seite. Wie Abbey verriet, war er bereits am Morgen nach Bambis Ankunft mit dem Hund im Bett gesichtet worden, ein Lächeln auf dem Gesicht. Außerdem hielt er das neue Haustier während eines Fußballspiels liebevoll in eine Decke gewickelt im Arm. Humorvoll merkte der Ex-Kicker an, dass er endgültig "aufgegeben" habe, was die Haushaltsentscheidungen angeht, und kommentierte halb resigniert: "Ich habe die Kontrolle abgegeben, und ich bin mit dieser neuen Realität ganz zufrieden."

Getty Images Abbey Clancy und Peter Crouch im März 2018

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy mit ihrem Mann Peter Crouch

Getty Images Peter Crouch und seine Frau Abbey Clancey bei den Brit Awards