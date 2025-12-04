Dieses "Forsthaus Rampensau Germany"-Duo fliegt als erstes

In der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" wird es zum ersten Mal ernst. Beim großen Ansägen verteilen die Duos ihre Nominierungen – und entscheiden damit, welche zwei Paare im Raus-Rein-Spiel um ihren Verbleib im Forsthaus kämpfen müssen. Es trifft Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) – die sich durch Ginas Vorgeschichte mit einigen Mitstreitern von Anfang an ein paar Feinde gemacht haben – und Sarah Knappik (39) und Bernhard Schwendemann – die bereits angedeutet hatten, dass Berni sich in dem Format gar nicht so wohlfühlt. Nichtsdestotrotz ist der Kampfgeist bei beiden Teams groß: Ein Würfelspiel soll entscheiden, welches Promi-Paar gehen muss.

Das Spiel wird schnell zu einem spannenden Duell: Welches Duo es schafft, zuerst sechs Sechsen zu würfeln, sichert sich den Verbleib in der Show und hat weiterhin die Chance auf 25.000 Euro Preisgeld. Es ist eine knappe Nummer – letztendlich haben Gina und Leon aber mehr Glück und setzen sich gegen ihre Konkurrenten durch. Auch wenn sie traurig sind, nehmen Sarah und Bernhard ihre Niederlage sportlich. "Mal gewinnt man, mal verliert man", lautet ihr Fazit. Sarah ist vor allem auf ihren Kumpel Berni superstolz – und sie ist nicht die einzige, bei der beim Abschied ein paar Tränen kullern. Die Forsthaus-Bewohner sind sich einig: Sarah und Bernhard werden mit ihrem Auszug eine große Lücke hinterlassen!

Schon beim Einzug schien Gina direkt doppelt ins Fadenkreuz zu geraten. Ab Folge eins ist die Stimmung zwischen ihr und Walentina Doronina (25) angespannt – die beiden gerieten nämlich schon während ihrer gemeinsamen Teilnahme an #CoupleChallenge aneinander. Auch mit Max Bornmann (29) versteht sich die Blondine nicht gut. Die beiden Realitystars nahmen mit ihren jeweiligen Ex-Partnern an Prominent getrennt teil. In dem Format eckte vor allem Gina mit ihrer Ex so sehr an, dass die anderen – darunter auch Max – sie schließlich mit großer Mehrheit rauswählten.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn Bernhard Schwendemann und Sarah Knappik, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Gina Beckmann und Leon Content beim Rein-Raus-Spiel im "Forsthaus Rampensau Germany"