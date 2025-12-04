Jason Biggs debütiert als Regisseur mit düsterer Komödie

Jason Biggs (47), bekannt als Jim Levenstein aus der Kultkomödienreihe American Pie, hat sich erstmals als Regisseur versucht. Bei seinem Debütfilm, der schwarzen Komödie "Untitled Home Invasion Romance", übernahm der Schauspieler nicht nur die Regie, sondern auch die Hauptrolle. Jason spielt Kevin, einen Werbedarsteller, der seine kriselnde Ehe retten möchte. Um seiner Frau, dargestellt von Meaghan Rath (39), zu imponieren, organisiert er gemeinsam mit einem Schauspielkollegen einen inszenierten Raubüberfall, der jedoch völlig aus dem Ruder läuft. Der Film feierte kürzlich seine Premiere beim Torino Film Festival, ein Kinostart in Deutschland ist jedoch noch nicht bekannt.

In einem Gespräch mit Variety zeigte sich Jason inspiriert von den Coen-Brüdern, deren Werke wie "Fargo" und "No Country For Old Men" er als Vorbilder nennt. "Sie sind meine Lieblingsregisseure", betonte er und erklärte, dass das Drehbuch mit seinem schwarzen Humor und den überraschenden Wendungen ihn sofort in die Welt dieser Kultregisseure versetzt habe. Gleichzeitig hebt er hervor, dass sein Werk bewusste Distanz zu "American Pie" sucht, obwohl er diese Filme nach wie vor sehr schätzt. Er beschreibt seinen Regieerstling als "düsterer, unerwarteter und kantiger" – ein Stil, der besser zu dem passt, was er heute selbst gern sieht. Ein Trailer zum Film soll bald veröffentlicht werden.

Privat lebt Jason mit seiner Ehefrau Jenny Mollen (46). Er hat zwei Kinder und ist immer wieder für seinen humorvollen Umgang mit dem alltäglichen Familienchaos bekannt. Auf Social Media gibt er regelmäßig Einblicke in sein Leben abseits des Rampenlichts und zeigt dabei, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Die Regiearbeit markiert nun einen neuen Abschnitt in seiner Karriere und zeigt, dass Jason bereit ist, kreatives Neuland zu betreten und seine Grenzen als Künstler auszuloten.

Getty Images "American Pie"-Darsteller Jason Biggs

ActionPress/United Archives GmbH Jason Biggs als Jim Levenstein bei "American Pie"

Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs