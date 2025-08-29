"13 Reasons Why"-Star Austin Aaron begrüßt ersten Nachwuchs

Austin Aaron (28), bekannt aus der Serie "Tote Mädchen lügen nicht", ist Vater geworden! Der Schauspieler und seine Ehefrau Kristen begrüßten am 26. August ihren Sohn Cal Parker auf der Welt. Auf Instagram teilten die stolzen Eltern die frohe Botschaft und zeigten Bilder von den ersten Momenten mit dem Neugeborenen im Krankenhaus. In einem liebevollen Beitrag schwärmt Austin: "Cal Parker Aaron. Wir sind so beeindruckt, Kristen hat 42 Stunden Wehen durchgestanden, am Ende wurde es ein Kaiserschnitt. Aber wir sind so glücklich und dankbar, dass unser wunderschöner kleiner Junge endlich da ist, glücklich und gesund."

Zu einem niedlichen Foto des Sprösslings verrät der frischgebackene Papa auch erste Details: Der kleine Junge wurde vor drei Tagen um 13:34 Uhr mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm geboren. Bereits im März hatte das Paar die Schwangerschaft in einem emotionalen Video öffentlich gemacht, das sie auf Instagram teilten. Dabei gewährten sie ihren Fans einen Einblick in die wichtigsten Momente der vergangenen Monate: Von der fröhlichen Verkündung an die Familie bis hin zum Moment, in dem sie das Geschlecht ihres Babys erfuhren, war alles dabei. Mit den Worten "Baby Aaron ist ein Junge" brachte Kristen ihre Freude über das baldige Familienglück zum Ausdruck. Der kleine Sohn, liebevoll "Regenbogen-Baby" genannt, vervollständigt jetzt das Glück der Familie.

Austin und Kristen kennen sich bereits seit ihrer Studienzeit an der University of California. Bei einer Party erblickte Austin sie zum ersten Mal und fühlte sich sofort zu ihrem strahlenden Lächeln hingezogen. Ihre Liebesgeschichte führte die beiden im November 2021 vor den Traualtar, wo sie sich in einer romantischen Zeremonie in St. Helena, Kalifornien, das Jawort gaben. Mit rührenden, selbst verfassten Ehegelübden besiegelten sie damals ihre Verbindung. Heute genießen sie ihre neue Rolle als Eltern und freuen sich darauf, gemeinsam ihrem Sohn die Welt zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / austinaaron Schauspieler Austin Aaron mit seiner Frau Kristen

Anzeige Anzeige

Instagram / austinaaron Austin Aarons Baby Cal

Anzeige Anzeige

Instagram / austinaaron Austin Aaron mit seinem Sohn Cal, August 2025

Anzeige