Für Fame Fighting: So viele Kilos verlor Franziska Apollonia

Am 18. Oktober steht Franziska Apollonia ein großer Abend bevor: Die Reality-TV-Persönlichkeit wird im Rahmen von Fame Fighting gegen Raffaela Caramela antreten. Das intensive Vorbereitungstraining verlangt Franziska einiges ab, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet. Besonders hart sei es gewesen, Gewicht zu verlieren. "Am schlimmsten war für mich eigentlich, diese zehn Kilo abzunehmen. Das war auf jeden Fall eine sehr große Ernährungsumstellung. Viel Verzicht von Getränken, alles nur noch auf Zero, das war halt sehr hart", erklärte sie.

Doch nicht nur das Abnehmen war Teil ihrer Vorbereitung. Franziska trainierte in den vergangenen Wochen fast täglich. Sie räumte gegenüber Promiflash ein, sich ab und an auch einen Pausentag gegönnt zu haben. Dennoch ist sie überzeugt, körperlich bereit zu sein. Mit Raffaela erwartet sie eine harte Gegnerin, sodass ihre Trainingseinheiten und die Umstellung ihrer Ernährung essenziell für den Kampf sind. Trotz der Herausforderungen ist Franziska zuversichtlich: "Ich würde sagen, ich bin fit."

Die Kampfpartner müssen der Fairness halber bei Fame Fighting in einer Gewichtsklasse sein. Anders als Franziska musste Realitystar Marvin Manson daher einige Kilos zulegen. Er tritt ein zweites Mal gegen Callum Izzard an. "Ich musste tatsächlich zehn Kilo hochgehen, weil er nicht runtergehen wollte", plauderte der Influencer im Gespräch mit Promiflash aus und stichelte: "Ich kämpfe also in seiner Gewichtsklasse, obwohl er mehr Erfahrung hat als ich."

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Influencerin

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Influencerin

Imago Callum Izzard und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3