Garry Secret teilt Einblicke in seine Body-Transformation

Garry Secret (21) hat beeindruckende Einblicke in seine persönliche Entwicklung gegeben. Im Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" sprach der Influencer offen über seine körperliche Transformation der vergangenen zwei Jahre. Zu der Zeit, als er noch mit Yasmin Vogt (27) zusammen war, brachte er noch rund 95 bis 100 Kilogramm auf die Waage und habe sich mit Teenager-Speck auseinandergesetzt. Mittlerweile hat er nicht nur abgenommen, sondern eine deutlich sportlichere Figur aufgebaut. "Ich wiege jetzt etwa 85 Kilo und besuche fünfmal die Woche das Gym", erzählte Garry.

Doch der Weg zu seinem aktuellen Wohlbefinden verlief nicht geradlinig. Nach einer Phase intensiven Stresses und stark reduzierter Nahrungsaufnahme fiel sein Gewicht kurzzeitig auf etwa 79 Kilogramm. "Ich bin damals in ein Loch gefallen", gestand er und fügte an, dass Menschen in seiner Umgebung besorgt waren und ihn dazu bewegten, ärztlichen Rat einzuholen. Mit der Liebe zum Sport fand Garry schließlich zurück zu einem Gleichgewicht. Er arbeitet heute weiter an seiner Fitness und hat dabei offenbar auch den Spaß daran entdeckt.

Die persönlichen Herausforderungen des Influencers beschränkten sich nicht auf den körperlichen Bereich. In der Vergangenheit hatte er über die schwierigen Dynamiken in seinen Beziehungen gesprochen, die nicht immer einfach zu bewältigen waren. Nach der Trennung von Jessica, mit der er nur wenige Monate zusammen gewesen war, zeigte sich der 21-Jährige reflektiert und sprach im Promiflash-Interview von einem Clash unterschiedlicher Lebenswelten: "Wir kamen aus zwei verschiedenen Welten, und das hat sie sehr überfordert."

