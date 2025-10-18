Laura und Pietro stehen beide auf Fame-Fighting-Gästeliste

Am Samstag findet in Essen Fame Fighting 3 statt – für Aufmerksamkeit sorgen im Vorfeld aber nicht nur die angekündigten Kandidaten, sondern auch Informationen über eine geheime Gästeliste. Laut Bild soll nämlich nicht nur Sänger Pietro Lombardi (33), der ein guter Freund des Veranstalters Eugen Lopez ist, sondern auch seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa (29) erwartet werden. Beide sollen ihr Kommen bestätigt haben – somit könnte es dort zu ihrem ersten öffentlichen Aufeinandertreffen bei einem Event seit ihrer Trennung vergangenen August kommen.

Viele Fans dürften sich anhand dieser Infos ein paar Fragen stellen: Werden die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern etwa zusammenkommen und über den roten Teppich laufen? Ist es vielleicht sogar ein Zeichen eines Liebes-Comebacks? Aktuell werden das wohl nur Laura und Pietro wissen – wenn sich die Gerüchte bestätigen und sie tatsächlich beide am Samstag in der Grugahalle auftauchen. Zuletzt wirkte das Verhältnis zwischen dem Ex-Paar recht friedlich. Anstatt sich einen öffentlichen Rosenkrieg zu liefern, macht es den Eindruck, als würden sie trotz der Trennung gut miteinander auskommen. Pietro erlaubte sich kürzlich sogar ein paar Scherze, die Fans hoffen ließen, dass das letzte Wort zwischen den beiden vielleicht noch nicht gesprochen ist.

Für viele kam das Liebes-Aus unerwartet und plötzlich. Laura äußerte sich inzwischen öffentlich dazu und erklärte in einem Interview mit RTL die Gründe für ihre Entscheidung. "Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind", erklärte sie und betonte dabei auch, dass sie nicht im Streit auseinandergegangen sind, sondern alles wie Erwachsene klären konnten.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025