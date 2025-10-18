Diese TV-Show steht ganz oben auf Tanja Tischewitschs Liste

Tanja Tischewitsch (36) hat klare Zukunftspläne: Der Reality-TV-Star möchte 2026 unbedingt an der Tanzshow "Let's Dance" teilnehmen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, dass dies ein lang gehegter Traum von ihr sei. Schon seit sie 24 Jahre alt ist, träumt sie davon, über das Parkett der beliebten Show zu wirbeln. Doch die Zeit dränge, wie sie selbst sagt: Mit mittlerweile 36 Jahren möchte sie nicht länger warten und setzt auf die nächste Staffel. "Also now or never", so Tanja.

Trotzdem ist sich Tanja, die kürzlich ein Praktikum beim Tierarzt gemacht hat, bewusst, dass der Weg in die Show nicht leicht ist und oftmals A-Prominente den Vorrang erhalten. Dennoch möchte sie ihr fittestes Selbst präsentieren und zeigen, was sie tänzerisch draufhat, weshalb sie sich ein baldiges Engagement wünscht. "Klar gab es auch Ältere und so, aber man will ja natürlich auch performen", räumt sie ein. Die Leidenschaft fürs Tanzen und die große Bühne treiben sie an, diese Möglichkeit unbedingt bald zu nutzen.

Abseits ihrer TV-Ambitionen ist Tanja eine liebevolle Mutter und widmet sich mit Herzblut ihrem Sohn, der im Alltag eine große Rolle spielt. Seit ihrem Durchbruch in der Unterhaltungsbranche, unter anderem durch Reality-Formate, hat sich die quirlige Brünette immer wieder neu erfunden und in verschiedenen Bereichen ihren Platz gefunden. Ihr Streben, sich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen, bleibt dabei ein zentraler Aspekt – sei es als Moderatorin, TV-Star oder hoffentlich bald als Tänzerin auf dem "Let's Dance"-Parkett.

Imago Tanja Tischewitsch, April 2024

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, August 2024

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar