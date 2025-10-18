Netflix-Sensation: Ed Sheeran wagt großes Doku-Experiment

Am 21. November 2025 bringt Netflix ein musikalisches Highlight auf die Bildschirme: "One Shot with Ed Sheeran". Das außergewöhnliche Projekt zeigt den mehrfachen Grammy-Gewinner hautnah, während er in Echtzeit durch die Straßen von New York City zieht. Ohne Schnitte, gefilmt in einem einzigen Take, bietet das Projekt einen ungeschönten Blick auf den Künstler, der mit Gitarre und Mikrofon spontane Auftritte in U-Bahnen, auf Gehwegen und in kleinen Bars gibt. Das Konzept verspricht ein intensives Erlebnis, das die Zuschauer mitten in die urbane Kulisse der Metropole eintauchen lässt.

Wie Quotenmeter berichtet, entstand die Serie unter der Regie von Philip Barantini (45), dem Schöpfer des preisgekrönten Serienhits "Adolescence", und wurde von Fulwell Entertainment produziert. Gemeinsam mit Ben Winston als Produzent und Ed selbst hat das Team eine besondere Mischung aus Musik, Filmkunst und Straßenpoesie geschaffen. Nach früheren Erfolgen wie "The Sum of It All" und "Songwriter" zeigt sich der "Shape of You"-Interpret hier erneut von seiner innovativen Seite. Der Fokus liegt darauf, die Verbindung zwischen Künstler und Publikum authentisch und ungefiltert darzustellen, was durch das Echtzeit-Format einzigartig verstärkt wird.

Für Ed ist das Projekt eine Möglichkeit, sich abseits der großen Bühnen neu zu präsentieren. Der Musiker, der sonst in ausverkauften Stadien auftritt, kehrt mit "One Shot with Ed Sheeran" zu den Wurzeln seiner Karriere zurück. Bevor er den großen Durchbruch schaffte und weltweit Ruhm erlangte, performte der aus Halifax stammende Sänger seine Musik auf der Straße und in kleinen Clubs. Schon in der Vergangenheit zeigte der Sänger sich oft bodenständig und nahbar, was zu seiner Beliebtheit beitrug. Privat bevorzugt der 34-Jährige das zurückgezogene Familienleben mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) und ihren beiden gemeinsamen Kindern im Osten Englands. Damit er aber auch während seiner Touren möglichst oft bei seinen Liebsten sein kann, sprach er kürzlich davon, gemeinsam mit ihnen in die USA zu ziehen.

Imago Ed Sheeran beim iHeartRadio Music Festival 2025 in Las Vegas

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran und Cherry