Mini-Me: Gordon Ramsays Sohn Oscar (6) verzaubert am Set

Großer Papa-Sohn-Moment am Set: Gordon Ramsay (58) nahm am Mittwoch, dem 15. Oktober, seinen kleinen Doppelgänger Oscar Ramsay (6) mit zur Arbeit. Der Koch drehte für seine Show "Next Level Chef" und teilte auf Instagram mehrere Fotos, die den Besuch dokumentieren. Beide tragen lässige Jeans, schwarze Jacken und weiße T-Shirts, sogar die Haare sind im Partnerlook gegelt. Auf einem Bild drückt Gordon seinem Sohn einen Kuss auf den Kopf, ein weiteres zeigt Oscar grinsend in einem Rennwagen. Dazu schrieb Gordon: "Ich hatte das Vergnügen, diesen Kerl diese Woche mit zur Arbeit zu nehmen! Was für ein Sonnenschein." Der Set-Besuch des Sechsjährigen wurde von Fans mit Herz-Emojis gefeiert.

Die Vater-Sohn-Schnappschüsse reihen sich ein in eine Serie liebevoller Social-Media-Momente. Erst im September feierte Gordon Tochter Tillys neues Kochformat "Dish It Out", das bei Prime Video läuft. "Sie ist erwachsen und hat ihre eigene Show", schrieb er stolz und scherzte: "Und danke, dass du den alten Mann als Gast reingequetscht hast… Er kann dir noch ein paar Tricks zeigen." Im April widmete der Vater zudem seinem jüngsten Sohn einen Geburtstagsgruß mit einer Fotostrecke, die Oscar beim Sprung in Gordons Arme im Meer, beim Spielzeugflugzeug und mit Mama Tana Ramsay (50) zeigt.

Privat ist die Küchencrew der Ramsays längst eine große: Gordon und seine Frau Tana haben sechs Kinder – Holly, Jack, Tilly, Oscar und den jüngsten Spross Jesse James. Der TV-Koch ist mit seiner Partnerin seit 1996 verheiratet. Wenn die Familie zusammenkommt, geht es herzlich und laut zu und auf Social Media blitzt regelmäßig durch, wie eng der Clan ist. Trotz ihrer Großfamilie scheint die Familienplanung aber noch nicht komplett abgeschlossen zu sein. Gordon plauderte in der Show "Live with Kelly and Mark" aus, dass sich Tana ein weiteres Baby wünscht.

Instagram / gordongram TV-Koch Gordon Ramsay mit seinem Sohn Oscar, Oktober 2025

Instagram / gordongram Oscar Ramsay, Sohn von TV-Koch Gordon Ramsay

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024