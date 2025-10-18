Vor Ben Affleck: Jennifer Lopez wurde von Promi abgewiesen

Jennifer Lopez (56) gewährte in ihrem ersten Auftritt in der "Howard Stern Show" überraschend offene Einblicke in ihr Liebesleben. Die Schauspielerin erzählte von den Herausforderungen, unter ständiger Beobachtung zu stehen, und wie das ihre Beziehungen beeinflusst hat. Besonders pikant: Sie enthüllte, dass sie vor etwa zehn Jahren einen romantischen Versuch bei einem männlichen A-Prominenten wagte, dieser jedoch unbeantwortet blieb. "Ich nenne keinen Namen", betonte Jennifer, fügte aber lachend hinzu: "Vielleicht hat er den subtilen Hinweis nicht bemerkt." Die Abfuhr habe sie jedoch nicht lange beschäftigt: "Ich habe das einfach abgehakt und bin weitergezogen."

Während des Gesprächs sprach Jennifer auch über die Höhen und Tiefen ihres Liebeslebens sowie ihre wiederholte Suche nach einer erfüllenden Beziehung. Nach ihrer Trennung von Ben Affleck (53) im Jahr 2024 scheinen sich die beiden inzwischen wieder anzunähern, zuletzt bei der Premiere von "Kiss of the Spider Woman" in New York. Auch darüber, dass sie die Hauptrolle im Film "Untreu" an Diane Lane (60) abgab, zeigte sie sich nachträglich selbstkritisch: "Das Drehbuch überzeugte mich damals nicht, aber Adrian Lyne hat daraus etwas Großartiges gemacht."

Bereits in der Woche zuvor hatte Jennifer in einem Interview bei CBS Mornings offen gesprochen, wie sie nach der Scheidung von Ben voller Optimismus auf neue Möglichkeiten blickt. Die Musikerin betonte: "Je mehr ich über mich selbst lerne, umso vollständiger fühle ich mich allein. Das macht mich umso hoffnungsvoller, dass die richtige Person mit denselben Eigenschaften in mein Leben kommt." Eine romantische Zukunft schließt die Künstlerin also keineswegs aus. Auch fast ein Jahr nach dem Liebes-Aus mit Ben zeigte sich Jennifer entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025