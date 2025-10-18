Candice Swanepoel: Nervosität vor Victoria's Secret-Show

Candice Swanepoel (36), das weltbekannte Model und Victoria's Secret-Angel, hat vor der großen Victoria's Secret Show in Brooklyn verraten, wie sie sich vor ihrem Auftritt fühlt. Kurz vor dem Event am Mittwochabend sprach sie offen über Nervenkitzel, Routine und die besondere Atmosphäre hinter den Kulissen. In einem Gespräch mit Us Weekly sagte sie: "Ich bin froh, immer noch hier zu sein" und betonte ihre Freude darüber, die Marke und die Weiblichkeit auf dem Laufsteg repräsentieren zu dürfen.

Candice, die 2007 ihr Debüt bei der Victoria's Secret Fashion Show gab, gestand, dass sie trotz ihrer langjährigen Erfahrung jedes Jahr vor dem Laufstegauftritt nervös ist. "Ich werde jedes Jahr nervöser", verriet sie und erklärte zugleich, dass die Aufregung stets von großer Vorfreude auf die glamourösen Auftritte begleitet wird. Zu ihren schönsten Erinnerungen zählt der Moment, als sie 2013 die Show in einem sündhaft teuren Fantasy Bra eröffnete – ein spektakuläres Stück, besetzt mit über 5.400 Edelsteinen und einem zentralen, 52-karätigen Rubin.

Abseits des Rampenlichts pflegt die Laufstegschönheit eine enge Verbindung zu ihren Kolleginnen. "Wir haben eine Schwesternschaft gebildet", erzählte sie und verriet, dass sie über Gruppenchats mit den anderen Models in Kontakt bleibt. Gerade bei großen Shows sei dieser Zusammenhalt besonders wichtig, da er die Möglichkeit biete, sich trotz des hohen Drucks gegenseitig zu unterstützen. Auch privat zeigt sich Candice bodenständig und verletzlich: "Im Alltag fühle ich mich nicht wie diese mächtige, wunderschöne Frau", erklärte sie und betonte, dass die Shows sie immer wieder daran erinnern, welche Stärke und Schönheit in ihr steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Candice Swanepoel, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Candice Swanepoel bei einer Victoria's Secret Show in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Adriana Lima, Behati Prinsloo und Candice Swanepoel

Anzeige