Dieser Kandidat muss "Promi Big Brother" heute verlassen

Heute wird der Spieß umgedreht! Die Bewohner des Promi Big Brother-Containers müssen ihre Mitstreiter normalerweise auf die Exit-Liste setzen. Heute dürfen sie der Reihe nach einen Kandidaten davor schützen: Ein Spieler nennt einen Namen, der wiederum einen anderen Namen nennt, bis am Ende zwei übrig bleiben. Als erstes entschieden sich die Promis für Achim Petry (51), der in die Musterwohnung ziehen darf. Er schützt Influencerin Karina. Zu ihnen dürfen sich außerdem Andrej Mangold (38), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Michael Naseband (60), Laura Maria Lettgen (30) und Erik gesellen. Das heißt, heute entscheidet sich der Exit zwischen Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69). Doch wer muss den Rohbau nun für immer verlassen?

Harald und Désirée haben sich gleich zu Beginn der Show gefunden und es entstand sogar eine Freundschaft zwischen den beiden TV-Diven. Im Laufe der Show hat Désirée sogar vor dem Designer ein Schaumbad genommen und eine Intimrasur durchgeführt. Da die beiden sich so nahe stehen, ist es nicht verwunderlich, dass die Nominierung den beiden so zusetzt. Letztendlich müssen sich die Bewohner und die Zuschauer von Désirée verabschieden – sehr zum Leidwesen von Harald. Désirée hat nicht mit dem Ergebnis gerechnet – sie denkt, es ist ein abgekartetes Spiel der anderen Mitbewohner gewesen. Allerdings betont sie auch, dass sie auf niemanden sauer ist und sich schon darauf freut, wenn die "Männer-Gang" in den nächsten Tagen gesprengt wird.

Désirée hat in der heutigen Serie gleich öfter für Streit gesorgt. Erst eckte sie gewaltig mit Michael an. Der TV-Kommissar hielt ihr vor, sie würde sich zu ernst nehmen und sich zu sehr inszenieren. Das gefiel ihr gar nicht und sie konterte lautstark, nannte ihn im Einzelinterview sogar ein "Arschloch" und einen "alten, frustrierten Sack". Und auch mit Laura scheint die Freundschaft nun zu bröckeln: Laura sah sich gestern gezwungen, Désirée für den Exit zu nominieren. Das hält die Unterhaltungskünstlerin ihr immer noch vor und fühlt sich äußerst hintergangen davon.

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Joyn Désirée Nick und Laura Maria Lettgen bei "Promi Big Brother"