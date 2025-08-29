Halbnackte Frau: Monika Gruber verärgert Fans mit Posting

Monika Gruber (54) genießt aktuell mit Freundinnen den Spätsommer in der italienischen Küstenstadt Jesolo und wollte diese Chance für ihre Social-Media-Accounts offenbar nicht ungenutzt verstreichen lassen. Auf Instagram und Facebook teilte die Kabarettistin jetzt Momentaufnahmen ihres Aufenthalts – von Spaziergängen über Shoppingtrips bis hin zum Entspannen am Hotelpool. Doch neben der fröhlichen Urlaubsstimmung sorgt ein bestimmtes Foto für Aufsehen: Es zeigt eine fremde, kräftig gebaute Frau von hinten, die einen Kinderwagen schiebt. Offenbar gerade vom Strand kommend, trägt sie noch Badebekleidung – ein Trägertop bedeckt zudem ihren Oberkörper. Für Monika ein Grund zur Entrüstung: "Manche (deutsche) Menschen verlassen das Haus ohne Hose/Rock", schrieb sie dazu.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele ihrer Follower kritisieren das Posting scharf. Zu lesen sind Kommentare wie: "Hättest du das Foto auch geteilt, wenn sie schlank wäre?" oder: "Was bilden Sie sich eigentlich ein?" Andere werfen Monika vor, mit ihrer Bemerkung gehässig zu sein und mit der Aktion nur Klicks generieren zu wollen. Einige Kommentare stellten sogar die Frage, ob sie sich mit dem Veröffentlichen des Bildes rechtlich strafbar gemacht habe, da das "Recht am eigenen Bild" verletzt worden sein könnte. Trotz der vielen negativen Reaktionen hat Monika, die erst vor wenigen Monaten ihr Comeback feierte, das umstrittene Foto bislang nicht gelöscht.

Monika, die einst auf dem elterlichen Bauernhof im oberbayerischen Tittenkofen aufwuchs, ist für ihre scharfe Zunge und ihren pointierten Humor bekannt. In der Vergangenheit sorgte die 54-Jährige immer wieder für kontroverse Diskussionen, sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien. Ihre Fans schätzen sie für ihre schonungslosen Kommentare, doch immer wieder stoßen diese auch auf Kritik. Ob und wie sie auf die aktuelle Kontroverse reagieren wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Monikas neuestes Posting ihrer Social-Media-Karriere einen spürbaren Dämpfer verpasst haben dürfte.

Imago Kabarettistin Monika Gruber im Februar 2025 in München

Getty Images Monika Gruber, Mai 2013

Getty Images Monika Gruber, Schauspielerin

