Russell Brand wettert gegen Ex-Frau Katy Perrys neuen Freund

Ein Seitenhieb mit Ansage: Russell Brand (50) hat in Phoenix vor Publikum über die neue Liebe seiner Ex-Frau Katy Perry (41) gesprochen – und Justin Trudeau (53) ins Visier genommen. Auf der Bühne bei einem Event von Turning Point USA am Donnerstag, dem 18. Dezember, erklärte der Comedian laut People, er sei mit Orlando Bloom (48) als Partner von Katy im Reinen gewesen, doch bei dem früheren kanadischen Premierminister höre sein Verständnis auf. "Ich war mit Orlando Bloom einverstanden, aber Justin Trudeau? Komm schon, Mann! Packt mich nicht in eine Kategorie mit diesem Typen! Dieser globalistische Handlanger", rief Russell ins Mikrofon.

Er fügte hinzu: "Hör mal, Katy Perry, ich war mit ihr verheiratet. Ich liebe sie immer noch, und ich bin froh, dass ihre Mutter im Saal ist und mich hören kann." Russell und Katy waren von 2010 bis 2012 verheiratet, die Scheidung reichte der Comedian selbst ein. Die Sängerin verband später eine langjährige Beziehung mit Orlando Bloom. Beide sind Eltern von Tochter Daisy Dove. Im Sommer 2025 beendeten sie ihre Verlobung.

Kurz darauf machten Katy und Justin ihre Liebe offiziell – auch auf Social Media. Auf Instagram zeigte die Sängerin intime Einblicke von einer gemeinsamen Reise nach Tokio. Dort strahlte das Paar auf Fotos und Videos Seite an Seite, kuschelte sich für ein Selfie aneinander und genoss landestypische Leckereien. Sogar beim Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida und dessen Frau Yuko war Katy an Justins Seite. Kishida nannte sie öffentlich die "Partnerin" des Ex-Premiers und veröffentlichte ein festliches Gruppenbild vor dem Weihnachtsbaum.

Getty Images Katy Perry, Sängerin, und Russel Brand, Comedian

Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio

