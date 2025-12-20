Josh Allen ist "überglücklich" darüber, bald Vater zu werden

Josh Allen (29) hat es in diesen Tagen kaum noch für sich behalten können. Der Football-Star bestätigte am Mittwoch in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP noch einmal, dass er und Hailee Steinfeld (29) Nachwuchs erwarten – und dass er darüber "überglücklich, absolut überglücklich" sei. Die frohe Botschaft präsentierten er und Hailee zuvor mit einem stimmungsvollen Winter-Clip, in dem die Schauspielerin ihren Babybauch im Schnee zeigt, während der Quarterback der Buffalo Bills ihr einen Kuss gibt und sie vor einem Mini-Schneemann posieren. Zu erfahren, dass sie ein Baby bekommen, sei ein "wirklich cooler, besonderer Moment" für das Paar gewesen.

In dem Interview sprach Josh auch über seinen Alltag als NFL-Star. Er blickte auf seinen Weg seit dem Draft 2018 zurück. Der Spielmacher, der nach dem College in Wyoming in Buffalo landete und inzwischen zum 2024 NFL MVP gekürt wurde, geriet ins Schwärmen, wenn es um sein Umfeld ging: Er habe in New York viel gelernt, sei dort erwachsen geworden und wolle hier seine Familie großziehen. Kurz nach der öffentlichen Verkündung seiner frohen Botschaft gelang seinem Team ein spektakuläres Comeback gegen die New England Patriots, bei dem Josh das Team nach 21 Punkten Rückstand noch zum 35:31 führte.

Hailee und Josh gehen seit Mai 2023 als Paar durchs Leben. Sie verlobten sich am 22. November 2024 und gaben sich am 31. Mai dieses Jahres bei einer romantischen Zeremonie in Santa Barbara das Jawort. Im Juni teilte die Pitch Perfect-Darstellerin nachträglich ein paar Polaroid-Fotos, auf denen sie und ihr Liebster an ihrem großen Tag zu sehen sind. Auf einem Schnappschuss zeigen sie frech ihre Ringfinger in die Kamera und freuen sich über den geschlossenen Bund der Ehe. "Ehemann", kommentierte Hailee den Beitrag stolz.

Getty Images Josh Allen nach dem Sieg der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals im Highmark Stadium, Dezember 2025

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag