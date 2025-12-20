Rührender Grund für Pete Davidsons Babynamen enthüllt

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt haben den Namen ihrer neugeborenen Tochter enthüllt – und der steckt voller Gefühl. Die kleine Scottie Rose Hewitt Davidson kam am 12. Dezember 2025 zur Welt, wie Elsie auf Instagram mit ersten Fotos aus dem Krankenhaus bestätigte. Ort der Geburt nannten die beiden nicht, zeigten aber innige Momente zu dritt, in denen der Comedian seine Tochter im Arm hält und Elsie sie an die Brust kuschelt. Das Paar, das seit März zusammen ist, feierte die Ankunft des Mädchens mit einer liebevollen Botschaft und einem augenzwinkernden Nachsatz von Pete: "Wu Tang forever", schrieb sie zu den Bildern.

Der Name Scottie ist eine Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott, einen New Yorker Feuerwehrmann, der 2001 bei den Anschlägen vom 11. September im Einsatz starb. Pete war damals sieben Jahre alt und bezeichnete seinen Vater später in Interviews als "Legende" und "Helden", unter anderem gegenüber E! News. Die Wahl des Vornamens trägt dieses Andenken weiter, während der Mittelname Rose auf Elsies eigenen Zweitnamen verweist. Außerdem trägt die Tochter beide Nachnamen – Hewitt und Davidson –, um die Familiengeschichten beider Eltern zu verbinden.

Privat klang bei dem Paar schon länger an, wie groß der Kinderwunsch ist. Pete sprach in TV- und Magazin-Interviews wiederholt davon, er wolle "da sein" und einem Kind die Kindheit geben, die er selbst vermisst habe. Elsie erzählte in einem Interview mit Bumble, sie habe schon beim ersten Date gespürt, dass er der Vater ihrer Kinder sein werde. Für die beiden Neu-Eltern steht mit Scottie ein neuer Mittelpunkt im Leben, der nach Familie klingt und eine sehr persönliche Geschichte weiterträgt.

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

Getty Images "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson im Jahr 2015