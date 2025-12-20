Katie Prices Sohn verteidigt ihren heftigen Gewichtsverlust

Katie Price (47) zeigt sich nach ihrem drastischen Gewichtsverlust erneut in der Öffentlichkeit – und diesmal meldet sich jemand zu Wort, der sie so gut kennt wie kaum ein anderer: Sohn Junior (20). In einem seltenen Einblick erzählt der 20-Jährige, wie es seiner Mutter derzeit geht und wie ihr Alltag nach der körperlichen Verwandlung aussieht. Er beschreibt, mit wem sie sich umgibt, wie sie ihre Tage strukturiert und was sie isst. "Sie macht das gut", so Junior laut Daily Mail. Der Ton ist beschützend – und doch deutlich: "Die Leute können sagen und denken, was sie wollen, aber sie wissen es nicht. Ich sage es ihnen persönlich: Uns allen geht es super, wahrscheinlich so gut wie nie zuvor."

Neben der besorgniserregenden Transformation seiner Mutter berichtete Junior, wie Katie Price mit der neuen Situation umgeht. Sie habe eine strenge Routine entwickelt, die unter anderem gesündere Mahlzeiten und regelmäßigere Ruhepausen einschließe. "Es geht ihr großartig, sie ist so liebevoll, und wir lieben sie über alles", lobte er seine Mama. Gleichzeitig versicherte er, dass Katie noch immer ihre Rolle in der Familie so aktiv wie möglich zu erfüllen versucht. Doch die Veränderungen hätten auch für Unsicherheiten gesorgt. Besonders ihre Fans zeigten sich in sozialen Netzwerken besorgt darüber, ob sie diese neue Lebensweise langfristig beibehalten könne.

Katie hatte zuletzt immer wieder offen über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen. Bereits vor mehreren Wochen hatte sie in einem persönlichen Gespräch Details über eine Hormontherapie geteilt, die sie zur Stabilisierung ihres Gesundheitszustands begonnen hatte. Nachdem Tests und ärztliche Untersuchungen zu dem drastischen Gewichtsverlust durchgeführt wurden, setzt die fünffache Mutter seither auf professionelle Unterstützung. Trotz des Umbruchs in ihrem Leben beschreibt sie sich selbst als eine Kämpferin, die Schwierigkeiten offen angeht. Besonders die Unterstützung ihrer Kinder, allen voran ihres Sohnes Junior, scheint für Katie eine zentrale Rolle bei ihrer emotionalen und physischen Stabilität zu spielen.

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Getty Images Katie Price, TV-Star

Getty Images Katie Price im November 2023