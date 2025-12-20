Trotz Fehde: Victoria Beckham wünscht sich ruhige Feiertage

Victoria Beckham (51) will sich die Feiertage nicht verderben lassen – trotz des Zoffs mit ihrem Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26). Während die Designerin mit ihrem Mann David Beckham (50) und ihren restlichen Kindern im Cotswolds-Haus in England feiert, soll Brooklyn die Weihnachtstage in Miami verbringen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) und deren Familie. "Es ist ein Jahr her, seit sie sich alle das letzte Mal gesehen haben, und daran wird sie sich nie gewöhnen. Aber sie lässt sich die festliche Zeit nicht vermiesen", zitiert The Sun eine Quelle. Die Mutter wolle stark bleiben, vor allem für Tochter Harper sowie für ihre und Davids Eltern. Freunde berichten britischen Medien, dass vor allem die Omas Jackie und Sandra traurig seien, weil der Kontakt zu ihrem ältesten Enkel abgerissen ist.

Im Netz tauchen derweil gleich mehrere digitale Friedensangebote auf. Cruz Beckham (20) teilte zuletzt erneut alte Fotos und Videos mit seinem großen Bruder – mal ein Strand-Schnappschuss aus Brasilien, mal Clips aus Kindertagen. Auch David setzte subtil ein Zeichen und postete eine Collage mit Throwback-Bildern, darunter ein Vater-Söhne-Moment mit Brooklyn, Romeo und Cruz. Gleichzeitig richteten sich zahlreiche Kommentare unter Brooklyns jüngstem Kochvideo überraschend direkt an ihn: "Ruf deine Eltern an" und "Sprich mit deiner Mutter, du hast nur eine", kommentierten einige User. Hoffnung schürt außerdem ein stilles Detail aus dem Familienkreis: Victoria zeigte auf Instagram die weihnachtliche Kamin-Deko bei Jackie – dort hängt zwischen all den Enkel-Stockings auch ein roter Strumpf mit Brooklyns Namen.

Noch vor einer Woche berichteten britische Medien, dass Victoria und David ihren Fokus ganz auf Brooklyn legen wollen. Auf den Versuch, Nicola zurück in den Familienkreis zu holen, wollten sie angeblich verzichten. "Sie würden nichts lieber tun, als Brooklyn an Weihnachten zu sehen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und 2026 frisch zu starten. Und Nicola? Nun, sie haben aufgehört, zu versuchen, sie zurückzugewinnen", zitierte The Sun einen Insider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige Anzeige

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham