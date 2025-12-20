"Stolz": So stärkt Macaulay Culkin seinen Kindern den Rücken

Macaulay Culkin (45) hat einen Einblick in sein Leben als Vater gegeben und dabei offen über seine Erziehungsphilosophie gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus Kevin – Allein zu Haus, erzählte im Podcast "Mythical Kitchen", dass er in seinem Haushalt ein Wort besonders häufig verwendet: "stolz". Dieses Wort habe er als Kind kaum gehört und möchte daher sicherstellen, dass seine beiden Söhne Dakota, 4, und Carson, 3, stets wissen, wie lieb und wertgeschätzt sie sind. Eine berührende Anekdote brachte er gleich mit: Als sein Sohn bei einem Auftritt Lampenfieber bekam, stand für Macaulay nicht die Leistung im Fokus, sondern der Mut, es versucht zu haben. "Ich bin so stolz auf dich", habe er seinem Kind als Erstes gesagt.

Der Hollywood-Star selbst blickt auf eine schwierige Kindheit zurück, besonders auf ein belastetes Verhältnis zu seinem Vater Christopher Culkin, mit dem er schon seit über drei Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hat. Diese Erfahrungen beeinflussen sein Bestreben, ein fürsorglicher und unterstützender Vater zu sein. Vieles führt er auf seine Lebensgefährtin Brenda Song (37) zurück, die er 2017 am Filmset von "Changeland" kennengelernt hat. Brenda, so Macaulay, inspiriere ihn jeden Tag aufs Neue, ein besserer Vater und Mensch zu werden. "Sie ist eine so gute Mutter und unsere Kinder sind so glücklich", schwärmte er im Podcast.

Im Privaten scheint das Paar bewusst ein ruhigeres Familienleben zu pflegen, abseits des Rampenlichts, in dem Macaulay als Kind permanent stand. Während er früher als gefeierter Filmstar über die Leinwände flimmerte, spielt sich sein größtes Glück heute Zuhause und im Kinderzimmer ab – mit viel Nähe, klaren Worten und einem Gefühl, das er seinen Söhnen immer wieder mitgeben möchte: bedingungslosen Rückhalt und hörbaren Stolz. Seinen Kindern ist es auch zu verdanken, dass der Schauspieler seine eigenen Filme wieder entspannt ansehen kann. Die Zeit der Dreharbeiten war geprägt von gewalttätigem Verhalten von Seiten seines Vaters. All das kann fortan in der Vergangenheit als fernes Kapitel abgelegt werden, das er hinter sich lassen möchte.

Getty Images Bei einer Sondervorführung in Los Angeles

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Weltpremiere von "Zootopia 2" im El Capitan Theatre in Los Angeles, November 2025

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Januar 2025