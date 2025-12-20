Er bleibt tapfer: Prinz Harry verletzt sich beim Snow Polo

Prinz Harry (41) hat sich beim Snow Polo in Aspen an der Hand verletzt – und machte dennoch weiter. Der Royal war am Donnerstag bei der St. Regis World Snow Polo Championship in Colorado auf dem Feld, als seine Hand beim Schwung eines Mallets eines Sohnes von Polo-Star Nacho Figueras (48) gestreift wurde. Augenzeugen berichten, dass das Match kurz unterbrochen wurde. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie Harry seine Hand schüttelte und danach weiterspielte. Sein Team hatte am Ende zwar verloren, doch der Herzog von Sussex blieb bis zum Schluss im Sattel.

Laut Page Six wurde Harry vom Stadionsprecher als "Harry Wales" angesagt und hatte bereits am Mittwoch gespielt. Sein Einsatz galt als Überraschung, da niemand mit seiner Teilnahme gerechnet hatte. Zwischen den Matches war er mit Nacho auf den Pisten unterwegs, beide wurden beim Skifahren gesehen. Nach dem ersten Spiel ging es auf einer Party in Aspen weiter. Für den Sohn von König Charles (77) zwar nicht, aber dafür ließen sich Prominente wie Mikey Madison (26), Coleman Domingo, Phoebe Dynevor (30) und Sailor Brinkley Cook blicken.

Während Harry auf dem Platz in Aspen spontan einsprang und im hellblauen Trikot für sein Team antrat, blieb Herzogin Meghan in Kalifornien bei den Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Das hielt die ehemalige Schauspielerin aber nicht davon ab, ein Bild ihres Mannes beim Spiel zu teilen. Auf diesem ist der Bruder von Prinz William in seinem Sport-Outfit auf einem braunen Pferd sitzend und in Aktion zu sehen.

Instagram / meghan Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Aspen

Getty Images Prinz Harry, 2025

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation