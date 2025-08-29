Internationaler Durchbruch: Hazel Brugger rockt Stockholm

Hazel Brugger (31) hat ihr Publikum in Stockholm begeistert! Die Komikerin stand am 27. August vor über 500 Zuschauern auf der Bühne und feierte damit ihren ersten englischsprachigen Auftritt. Die Show war restlos ausverkauft, und das internationale Publikum zeigte sich beeindruckt. Unter den Gästen befand sich niemand Geringeres als ABBA-Star Björn Ulvaeus (80). Auf Instagram postete Hazel ein Foto mit der Musiklegende und schrieb begeistert: "Gestern hat sich ein B von ABBA meine Show angesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz jemals sagen werde!" Auch Moderatorin Sandra Studer war im Publikum und half Hazel vor der Show mit ihrem Styling.

Sandra zeigte sich nicht nur als Unterstützerin hinter den Kulissen, sondern trat sogar selbst auf die Bühne. Vorab ermutigte sie Hazel mit den Worten: "Erstes Mal auf Englisch! Du wirst toll sein." Der Abend in Stockholm ist nicht nur ein Meilenstein für Hazel, sondern offenbar auch ein weiterer Schritt in ihrer internationalen Karriere. Bereits im Mai hatte sie ihre englischsprachigen Auftritte in Schweden über Social Media angekündigt, und die Reaktionen des Publikums sprechen für sich.

Der internationale Fokus von Hazel kommt nicht überraschend, nachdem sie dieses Jahr unter anderem als Moderatorin beim Eurovision Song Contest glänzte. Dieser Auftritt markierte für die Comedienne einen Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn und verhalf ihr zu größerer Bekanntheit über die Landesgrenzen hinaus. Neben ihren Bühnenshows teilt Hazel regelmäßig Inhalte mit ihren 1,2 Millionen Followern auf Instagram und lässt dort auch Einblicke in ihr Familien- und Berufsleben zu. Privat zeigt sie sich bodenständig und humorvoll – etwa bei gemeinsamen Projekten mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (36), mit dem sie einen beliebten Podcast betreibt.

IMAGO / Gonzales Photo Hazel Brugger, Comedienne

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und Björn Ulvaeus, 2025

IMAGO / Manfred Siebinger Hazel Brugger, Comedienne