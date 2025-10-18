Kajol sicher: Schauspielerei ist viel härter als 9-to-5-Jobs

Kajol (51) sorgt mit einer steilen These für Gesprächsstoff: In der zweiten Folge ihres Prime-Video-Talks "Two Much with Kajol and Twinkle", in der Alia Bhatt (32) und Varun Dhawan (38) zu Gast waren, erklärte die TV-Bekanntheit, dass Schauspieler härter arbeiten als Menschen in klassischen Bürojobs. Nach heftigem Gegenwind auf Reddit, wo Nutzer die Aussage als unsensibel kritisierten, legte Kajol nun nach – und erklärte in einem neuen Interview offen, warum sie zu dieser Sicht steht. Sie beschreibt den Drehalltag als Daueranspannung am Set, Tag für Tag, ohne echte Pausen.

In dem Gespräch mit The Hollywood Reporter zeichnete Kajol ein detailreiches Bild vom Arbeitsdruck vor und hinter der Kamera. "Es ist ein sehr auf Zack sein müssender Job. Wenn du drehst, musst du zu 100 Prozent da sein", sagte sie und verwies auf die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "The Trial". "Wir haben etwa 35 bis 40 Tage am Stück gedreht. Du musst trainieren, richtig essen und deinen Körper halten, weil selbst kleine Veränderungen Look und Kostüme beeinflussen. Das ist ein riesiger Druck", erklärte sie. Den Vergleich zur Büroarbeit konkretisierte sie mit Blick auf vermeintliche Ruhephasen: "Wenn du einen 9-to-5-Job machst, kannst du Teepausen nehmen oder kurz entspannen. Wir können das nicht", sagte sie.

Über das Filmbusiness diskutierte Kajol auch mit Kollege Salman Khan (59) in der ersten Folge ihrer neuen Talkshow. Gemeinsam mit Salman und Aamir Khan kam sie auf das Thema romantische Altersunterschiede in Bollywood zu sprechen. "Wann immer ein älterer Mann eine jüngere Frau im Film umwirbt, wird das romantisiert, doch wenn der Spieß umgedreht wird, gilt es als 'mutig'", kritisierte die Schauspielerin damals. Salman verteidigte die weitverbreitete Praxis und meinte, die Wahl jüngerer Schauspielerinnen werde oft von Produzenten getroffen, um "Frische auf die Leinwand zu bringen". Auch Aamir meldete sich zu Wort und betonte, das Casting solle vor allem "vom narrativen Bedarf der Geschichte" abhängen.

Getty Images Kajol, April 2025

Getty Images Alia Bhatt und Varun Dhawan, Januar 2023

Getty Images Shah Rukh Khan, Kajol, Salman Khan und Varun Dhawan, Dezember 2015

